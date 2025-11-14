Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO SANTUÁRIO

Vitória marca evento para apresentação da Arena Barradão; saiba mais

Evento será conduzido pelo consórcio responsável pelo investimento e operação da Arena

João Grassi

Por João Grassi

14/11/2025 - 16:52 h
Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão -

Um dos principais projetos da gestão Fábio Mota, a Arena Barradão será apresentada oficialmente para conselheiros, sócios e torcedores. O Leão da Barra convidou os interessados em conhecerem "a visão geral do projeto de modernização" do estádio, em evento que será realizado no dia 24 de novembro, uma segunda-feira.

Conforme o clube, o evento acontece das 19h30 às 21h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, localizado na Rua Dr. José Peroba, no bairro do Stiep, mesmo local onde ocorreram os workshops da SAF. A apresentação será conduzida pelo consórcio responsável pelo investimento e operação da Arena, formado pela SD Plan e pelo Grupo AR.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições para o evento poderão ser realizadas entre os dias 14 e 20 de novembro, mediante envio de nome completo, e-mail e telefone para o endereço eletrônico [email protected]. Vale destacar que serão acolhidos os primeiros 400 registros.

Quem não puder comparecer poderá assistir a apresentação ao vivo, em transmissão da TV Vitória no YouTube.

Leia Também:

Arena Barradão aprovada! Projeto final segue padrões FIFA e CBF
Arena Barradão: andamento de projeto ambicioso do Vitória é revelado
Com investimento bilionário, projeto da Arena Barradão é apresentado
Fábio Mota projeta data de início das obras da Arena Barradão

Programação do Evento

  • 18h30 - Acolhimento
  • 18h45 - Início do Coffee Break
  • 19h15 - Encerramento do Coffee Break
  • 19h30 - Abertura oficial e apresentação da SD Plan e do Grupo AR
  • 20h45 - Encerramento da apresentação
  • 21h00 - Encerramento do evento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena Barradão ec vitória evento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x