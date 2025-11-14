NOVO SANTUÁRIO
Vitória marca evento para apresentação da Arena Barradão; saiba mais
Evento será conduzido pelo consórcio responsável pelo investimento e operação da Arena
Por João Grassi
Um dos principais projetos da gestão Fábio Mota, a Arena Barradão será apresentada oficialmente para conselheiros, sócios e torcedores. O Leão da Barra convidou os interessados em conhecerem "a visão geral do projeto de modernização" do estádio, em evento que será realizado no dia 24 de novembro, uma segunda-feira.
Conforme o clube, o evento acontece das 19h30 às 21h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, localizado na Rua Dr. José Peroba, no bairro do Stiep, mesmo local onde ocorreram os workshops da SAF. A apresentação será conduzida pelo consórcio responsável pelo investimento e operação da Arena, formado pela SD Plan e pelo Grupo AR.
As inscrições para o evento poderão ser realizadas entre os dias 14 e 20 de novembro, mediante envio de nome completo, e-mail e telefone para o endereço eletrônico [email protected]. Vale destacar que serão acolhidos os primeiros 400 registros.
Quem não puder comparecer poderá assistir a apresentação ao vivo, em transmissão da TV Vitória no YouTube.
Programação do Evento
- 18h30 - Acolhimento
- 18h45 - Início do Coffee Break
- 19h15 - Encerramento do Coffee Break
- 19h30 - Abertura oficial e apresentação da SD Plan e do Grupo AR
- 20h45 - Encerramento da apresentação
- 21h00 - Encerramento do evento
