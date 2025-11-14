Postagem homofóbica pode tirar Vitor Roque de Palmeiras x Vitória

Vitor Roque, atacante do Palmeiras - Foto: Divulgação | X/Conmebol

O Palmeiras prepara uma operação de logística especial para contar com Vitor Roque após a Data Fifa, mas o atacante corre riscos de perder a partida contra o Vitória por outro motivo. O artilheiro do Verdão pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Após fazer uma postagem considerada de tom homofóbico em referência ao rival São Paulo, Vitor Roque foi denunciado no Artigo 243-G, que trata de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a raça, cor, sexo, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Caso de fato receba a punição, o atacante do Palmeiras pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão, como prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que o tornaria desfalque para o duelo com o Leão da Barra. Ele será julgado pelo STJD na segunda-feira, 17.

Além disso, o artigo prevê multa que pode variar de 100 reais a 100 mil reais e até punições coletivas ao clube caso a infração envolva um grupo significativo de pessoas ligadas à entidade.

Palmeiras x Vitória

O Vitória visita o Palmeiras na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque. O jogo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiantado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).