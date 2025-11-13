Em busca da reeleição, Fábio Mota anuncia lançamento de chapa

Fábio Mota anunciou o lançamento da chapa Leão Colossal - Foto: Divulgação | Leão Colossal

Atual presidente do Vitória em exercício desde 2021, quando assumiu a cadeira interinamente, Fábio Mota anunciou, nesta quinta-feira, 13, o lançamento da sua chapa ‘Leão Colossal’ em busca da reeleição.

Mota será candidato a presidente do Conselho Gestor, com Djalma Abreu novamente como vice. Nilton Almeida e Raimundo Viana seguem como candidatos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, respectivamente.

Procurado pela reportagem para comentar sobre as eleições, Mota afirmou estar no momento "focado no Campeonato Brasileiro" e preferiu não entrar em mais detalhes sobre o processo.

Em setembro de 2022, o dirigente foi eleito pelos sócios com 66,4% dos votos. O pleito será realizado daqui um mês, no dia 13 de dezembro.

Composição da Chapa Leão Colossal nas eleições