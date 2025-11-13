ELEIÇÕES NO VITÓRIA
Em busca da reeleição, Fábio Mota anuncia lançamento de chapa
Mota será candidato a presidente do Conselho Gestor, com Djalma Abreu novamente como vice
Por João Grassi
Atual presidente do Vitória em exercício desde 2021, quando assumiu a cadeira interinamente, Fábio Mota anunciou, nesta quinta-feira, 13, o lançamento da sua chapa ‘Leão Colossal’ em busca da reeleição.
Mota será candidato a presidente do Conselho Gestor, com Djalma Abreu novamente como vice. Nilton Almeida e Raimundo Viana seguem como candidatos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, respectivamente.
Procurado pela reportagem para comentar sobre as eleições, Mota afirmou estar no momento "focado no Campeonato Brasileiro" e preferiu não entrar em mais detalhes sobre o processo.
Em setembro de 2022, o dirigente foi eleito pelos sócios com 66,4% dos votos. O pleito será realizado daqui um mês, no dia 13 de dezembro.
Composição da Chapa Leão Colossal nas eleições
- Presidente do Conselho Gestor: Fábio Mota
- Vice-presidente do Conselho Gestor: Djalma Abreu
- Presidente do Conselho Fiscal: Raimundo Viana
- Vice-presidente do Conselho Fiscal: Bruno Torres
- Presidente do Conselho Deliberativo: Nilton Almeida
- Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Nilton Sampaio Filho
