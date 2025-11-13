Menu
FUTURO DO LEÃO

Eleições Vitória: Marcone Amaral desafia Fábio Mota com promessa de SAF

União de grupos opositores tem ex-atleta e deputado como candidato ao Conselho Gestor

João Grassi

Por João Grassi

13/11/2025 - 15:47 h | Atualizada em 13/11/2025 - 16:04
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão -

As eleições do Vitória, marcadas para 13 de dezembro, prometem uma disputa acirrada: o atual presidente Fábio Mota, que busca a reeleição, enfrentará Marcone Amaral, que oficializou sua candidatura nesta quarta-feira, 12, e unificou a oposição em torno de uma pauta prioritária: a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a busca pela mudança de patamar do clube.

Membro do Movimento Vitória SAF (MVSAF), Marcone tem como principal bandeira da sua chapa a implementação de uma SAF com investidor oriundo do Catar, país onde ele afirma ter relações próximas. O ex-zagueiro do Leão promete uma aproximação com o Qatar Sports Investments (QSI), grupo que controla o Paris Saint-Germain.

Anteriormente, o MVSAF esteve anexado ao clube através do Grupo de Trabalho (GT) da SAF, formado para discussões sobre o processo. Marcone chegou a ser autorizado para atuar na interlocução com potenciais investidores cataris, mas o coletivo optou por deixar o GT ao entender que o projeto não era "prioridade da atual gestão rubro-negra".

“Fábio Mota não participou de nenhuma reunião relacionada ao tema SAF, nenhuma do GT. Tudo isso nos faz entender claramente que o Vitória não prioriza a SAF, que a diretoria não tem interesse em se desapegar do comando do Vitória”, lamentou Marcone.

Lançamento da candidatura de Marcone Amaral
Lançamento da candidatura de Marcone Amaral | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Oposição se unifica: nasce a aliança Vitória SAF

O processo eleitoral, inclusive, contava com dois pré-candidatos de chapas diferentes que seriam opositores de Fábio Mota: Rodrigo Santos, do Movimento Vitória de Verdade (MVV), e José Guerra, da Frente Vitória Popular (FVP). Os dois, contudo, abriram mão de suas candidaturas e agora apoiam Marcone Amaral.

Também com a participação do Movimento Novo Vitória (MNV), a FVP e o MVV se juntaram ao MVSAF e formaram uma união batizada como Aliança Vitória SAF, um novo grupo unificado que afirma ter “deixado de lado diferenças para construir uma união sólida e representativa”.

Pré-candidatos deixam “vaidades” de lado

Em entrevista durante o lançamento da candidatura de Marcone, o ex-candidato Rodrigo Santos, do MVV, afirmou ter “sentido que era o momento de dar um passo atrás". Agora, ele se junta a outros grupos e apoia o deputado na Aliança Vitória SAF.

"Nós tomamos a atitude de, não só de dar um passo atrás para que o Vitória dê muitos passos na frente, apoiando uma grande união, como para ter a certeza que nós vamos estar não apenas unidos, mas comprometidos com o projeto de um Vitória transformado”, iniciou Santos.

Rodrigo Santos
Rodrigo Santos | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE
Na história do Vitória, todos falam em ceder, em deixar as vaidades de lado, não ter apego aos cargos, mas poucos tomam a atitude de dar um passo atrás.
Rodrigo Santos - Líder do Movimento Vitória de Verdade

“Nós do Movimento Vitória de Verdade, com a candidatura altamente competitiva e representando as oposições até aqui, abrimos mão da presença no Conselho Gestor, na presidência do Conselho Fiscal e na presidência do Conselho Deliberativo, para que todos os espaços existissem, para que tivéssemos uma união mais ampla, possível e mais efetiva. Ganhamos então a legitimidade de estarmos não apenas fiscalizando com independência, mas também apoiando a mudança que o Vitória precisa”, completou.

Já José Guerra, através das redes sociais da Frente Vitória Popular, havia declarado publicamente que abriria mão da sua candidatura no Conselho Gestor e também apoiaria Marcone Amaral na Aliança Vitória SAF. “Considero este mais um grande gesto de maturidade e amor ao clube”.

“A Frente Vitória Popular, em união com demais grupos e movimentos, irá compor uma chapa única para a disputa das eleições em busca de um só propósito: o melhor para o Vitória. A chapa para as eleições se chamará Aliança Vitória SAF, com o objetivo claro de devolver o Vitória ao seu lugar de glórias e fazer uma SAF responsável”, iniciou Guerra.

Deixamos diferenças de lado para construir uma união em torno de Marcone Amaral como presidente do Conselho Gestor, vaga da qual abro mão em prol do grupo.
José Guerra - Conselheiro pela Frente Vitória Popular

"Estarei nas primeiras posições do Conselho Deliberativo, ao lado de Wagner Santana, que segue candidato a presidente do Conselho. Não foi fácil chegar a essa composição, foram semanas e múltiplas reuniões para chegarmos a essa chapa”, completou.

José Guerra
José Guerra | Foto: Divulgação

Composição da Aliança Vitória SAF nas eleições

  • Presidente do Conselho Gestor: Marcone Amaral
  • Vice-presidente do Conselho Gestor: indefinido
  • Presidente do Conselho Fiscal: Vitor Mendes
  • Vice-presidente do Conselho Fiscal: Domingos Arjones
  • Presidente do Conselho Deliberativo: Wagner Reis
  • Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Ícaro Argolo

Fábio Mota em busca da reeleição

Atual presidente do Vitória em exercício desde 2021, quando assumiu a cadeira interinamente, Fábio Mota anunciou, nesta quinta-feira, 13, o lançamento da sua chapa Leão Colossal em busca da reeleição. Em setembro de 2022, o dirigente foi eleito pelos sócios com 66,4% dos votos.

Procurado pela reportagem para comentar sobre as eleições, Mota afirmou estar, no momento, "focado no Campeonato Brasileiro". Ele preferiu não entrar em mais detalhes sobre o processo.

Fábio Mota anunciou o lançamento da chapa Leão Colossal
Fábio Mota anunciou o lançamento da chapa Leão Colossal | Foto: Divulgação | Leão Colossal

Composição da Leão Colossal nas eleições

  • Presidente do Conselho Gestor: Fábio Mota
  • Vice-presidente do Conselho Gestor: Djalma Abreu
  • Presidente do Conselho Fiscal: Raimundo Viana
  • Vice-presidente do Conselho Fiscal: Bruno Torres
  • Presidente do Conselho Deliberativo: Nilton Almeida
  • Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Nilton Sampaio Filho

