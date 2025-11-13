Atacante ex-Bahia e Vitória está próximo de se tornar maior artilheiro da história da Série B

Atacante ex-Bahia e Vitória está próximo de quebrar recorde da Série B - Foto: Divulgação / Agência Botafogo

O atacante Léo Gamalho está próximo de alcançar um feito inédito na carreira. Nesta segunda-feira, 10, ao garantir a vitória do Botafogo-SP sobre o Amazonas, marcando um gol de pênalti, o jogador chegou à marca de 90 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, ficando a apenas dois gols de se tornar o maior artilheiro da história da competição.

Léo Gamalho, com passagens por Bahia e Vitória, mas com mais destaque no lado vermelho e preto de Salvador — onde foi campeão brasileiro da segunda divisão em 2023 — está a apenas dois gols de igualar Zé Carlos, que possui 92 gols e detém o título de maior artilheiro da história da Série B, mas que já não atua mais.

Maiores artilheiros da história da Série B:

Zé Carlos – 92 gols

Léo Gamalho – 90 gols

Élton – 71 gols

Alessandro – 66 gols

Neto Baiano (ex-Vitória) – 61 gols

Com 39 anos, Léo, apelidado de “Gamalhovic” e considerado um especialista da segundona, chegou ao Botafogo de Ribeirão Preto no final de julhocom a missão de ajudar a equipe a escapar do rebaixamento. Logo na estreia, marcou dois gols contra o América-MG, em agosto, alimentando o sonho de evitar a queda à Série C.

Após a estreia brilhante, o camisa 9 enfrentou um longo período de seca e chegou a desfalcar o Botafogo-SP devido a uma lesão muscular. Foi apenas no início de novembro que o centroavante reencontrou o caminho dos gols, balançando as redes contra o Volta Redonda. Desde então, “a porteira” parece ter se reaberto, e Léo mantém acesa a chama da luta contra o rebaixamento, prestes a se tornar o maior artilheiro da história da Série B.

Faltando duas rodadas para o fim da segunda divisão, Léo Gamalho terá pela frente Criciúma, neste domingo, 16, e Avaí, no domingo seguinte, 23, buscando não só a artilharia histórica, mas também ajudar o Botafogo-SP a escapar do descenso à Série C.

Com 41 pontos, o Botafogo-SP ocupa a 15ª posição da Série B, apenas um ponto à frente do Ferroviário, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe paulista possui apenas 15,6% de probabilidade de queda.