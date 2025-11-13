POLÍCIA FEDERAL
PF cumpre mandados contra bancários por desvio de FGTS de atletas
Nova fase da Operação Fake Agents mira funcionários e ex-funcionários da Caixa suspeitos de saques irregulares de FGTS de jogadores de futebol
Por Redação
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 13, a 3ª fase da Operação Fake Agents, no Rio de Janeiro, que investiga saques irregulares do FGTS de jogadores e treinadores de futebol.
De acordo com a apuração da TV Globo, nesta etapa, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências de três bancários localizadas na Tijuca, em Ramos e em Deodoro, além de uma agência da Caixa Econômica Federal no Centro do Rio. Os suspeitos são funcionários e ex-funcionários da Caixa, apontados por envolvimento no esquema.
Entre os beneficiados pelos supostos saques irregulares estão:
- Cueva, peruano que passou pelo São Paulo e pelo Santos;
- João Rojas, equatoriano que atuou pelo São Paulo;
- Ramires, ex-meio-campo da Seleção Brasileira e do Cruzeiro;
- Raniel, que jogou no Vasco e Santos;
- Titi, zagueiro que atuou no Bahia e no Goiás.
A advogada Joana Costa Prado Oliveira também é investigada. Segundo atletas e dirigentes, ela teria desviado R$ 7 milhões do FGTS. Joana já havia sido alvo de buscas na 2ª fase da operação, deflagrada em janeiro, e, no fim de setembro, teve o exercício da advocacia suspenso pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RJ.
A Polícia Federal informou que os investigados teriam manipulado benefícios de jogadores, configurando o esquema de saques irregulares que é alvo da operação.
