PF volta à ação: 'Sem Desconto' ataca nova rede de fraudes no INSS
Ação ocorre em 14 estados e no Distrito Federal
Por Yuri Abreu
A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira, 13, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A ação acontece simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.
Segundo a PF, os investigados teriam praticado descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, movimentando valores milionários de forma irregular.
Crimes diversos
Os crimes investigados incluem:
- Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
- Organização criminosa;
- Estelionato previdenciário;
- Corrupção ativa e passiva;
- Ocultação patrimonial
A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país.
