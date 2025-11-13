PF volta à ação: 'Sem Desconto' ataca nova rede de fraudes no INSS

Sede no INSS - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quinta-feira, 13, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ação acontece simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.

Segundo a PF, os investigados teriam praticado descontos associativos não autorizados em benefícios previdenciários, movimentando valores milionários de forma irregular.

Crimes diversos

Os crimes investigados incluem:

Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;

Organização criminosa;

Estelionato previdenciário;

Corrupção ativa e passiva;

Ocultação patrimonial

A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país.