POLÍTICA

INSS toma decisão sobre descontos indevidos em aposentadorias

Iniciativa da Previdência Social foi anunciada nesta quarta, 12

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/11/2025 - 16:39 h
Prazo de constestação dos descontos será ampliado
Prazo de constestação dos descontos será ampliado -

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) oficializou, nesta quarta-feira, 12, a prorrogação do prazo de contestação dos descontos indevidos que ocorreram nos vencimentos de aposentados e pensionistas da Previdência Social.

Agora, as vítimas das retiradas sem autorização por parte de entidades e associações poderão fazer suas denúncias até o dia 14 de fevereiro de 2026. O primeiro prazo estabelecido se encerrava na próxima sexta-feira, 14.

Até o momento, pouco mais de seis milhões fizeram contestação dos descontos. Desse grupo, mais de quatro milhões podem receber a devolução dos valores. Ao todo, três milhões (3.737.708) de pessoas já aderiram ao programa de ressarcimento.

Como pedir a devolução?

Com a extensão do prazo, a contestação dos descontos pode ser feita por três canais de comunicação. O 'Meu INSS', aplicativo da Previdência Social, é um desses meios, assim os Correios.

Canais para contestação:

  • Meu INSS (App)
  • Central 135
  • Correios

x