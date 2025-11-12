Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Prefeito 'tiktoker' é apontado como líder de organização criminosa

Chefe do Executivo foi afastado do cargo por 180 dias

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/11/2025 - 13:17 h
Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga
Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga -

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido por ter vídeos virais nas redes sociais, foi apontado como líder de uma organização criminosa e principal beneficiário de um esquema de corrupção ligado à prefeitura.

A informação consta no relatório da Polícia Federal (PF), que culminou no afastamento do gestor municipal do cargo pelo período de 180 dias, conforme noticiou o g1 e a TV Tem.

Além de Manga, chamado de prefeito tiktoker, também estão envolvidos no caso:

  • cunhado do prefeito, Josivaldo Batista de Souza;
  • empresário ligado ao gestor.

Ambos foram presos na segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada na quinta-feira passada, 6.

Segundo o g1, a PF identificou sinais de que o esquema criminoso estaria diretamente ligado ao prefeito. As atividades ilícitas incluem:

  • lavagem de dinheiro;
  • crimes antecedentes contra a administração.

De acordo com a investigação, o grupo atuava desde o início do mandato de Manga, em 2021, e usava contratos fictícios de publicidade para lavar dinheiro.

A empresa 2M Comunicação, de propriedade da esposa do prefeito, Sirlange Rodrigues Frate, firmava contratos simulados com a Sim Park Estacionamento, do empresário Marco Silva Mott, e com a Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus, ligada ao cunhado de Manga, Josivaldo Batista de Souza.

As transações somam mais de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 780 mil com a igreja e R$ 448,5 mil com a Sim Park.

Outros indícios de fraudes

Além disso, a investigação também mostra que houve novos indícios de fraudes em outros contratos emergenciais com a organização social Instituto de Atenção à Saúde e Educação (antiga Aceni), responsável pela gestão da UPA do Éden e da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Oeste.

Outro indício de lavagem de dinheiro envolve a compra de um imóvel com R$ 182 mil pagos em espécie, com intermediação de terceiros.

O que diz o prefeito?

Nas redes sociais, o chefe do Executivo explica o motivo do seu afastamento. "De 2021 para cá, Sorocaba virou referência nacional. [...] A nossa cidade virou referência de gestão, geração de emprego", disse.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Rodrigo Manga (@rodrigomangaoficial)

