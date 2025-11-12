Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Agora é lei! Professores de Salvador não serão mais punidos por falta

Entenda a nova lei sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/11/2025 - 13:26 h | Atualizada em 12/11/2025 - 19:09
Professores na rede de ensino de Salvador
Professores na rede de ensino de Salvador -

Os professores que atuam em Salvador, seja na rede municipal ou nas instituições privadas, agora terão uma nova regra para justificar as suas ausências em reuniões pedagógicas, administrativas ou formação continuada.

Foi sancionada uma nova lei que garante este direito aos docentes que comprovarem a participação em uma atividade semelhante em outra instituição de ensino, seja ela pública ou privada.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A novidade foi autorizada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil)na segunda-feira, 10, é publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

O que muda na prática?

Na prática, a medida reconhece a jornada dupla enfrentada por grande parte dos educadores para complementar a renda.

Leia Também:

Professores denunciam 'caça às bruxas' em prefeitura da Bahia
Deputada baiana detona nova PEC aos professores: “Educação vira bico”
Aprovada na Câmara! Professores podem acumular novos cargos públicos
Cartão de crédito de R$ 3 mil para professores; saiba como pedir

Com a nova legislação, se o professor tiver uma reunião obrigatória em uma escola no mesmo horário em que participou de outra reunião em uma diferente instituição de ensino, ele pode apresentar a declaração de presença para justificar a ausência.

Como justificar a ausência?

  • Comprovação: a justificativa só será válida com uma declaração oficial da instituição onde o professor esteve presente, contendo seu nome completo, data, horário da reunião e assinatura do responsável.
  • Penalidade para escolas: a instituição que se recusar a aceitar a justificativa comprovada ou aplicar descontos indevidos estará sujeita a sanções administrativas.

Professores não terão descontos

A medida garante que com a justificação da ausência, os professores não terão descontos nos salários, perda de benefícios ou qualquer prejuízo funcional.

Quando a lei entra em vigor?

A lei já está em vigor e vale para todas as instituições de ensino que operam na capital baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

professores Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professores na rede de ensino de Salvador
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Professores na rede de ensino de Salvador
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Professores na rede de ensino de Salvador
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Professores na rede de ensino de Salvador
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x