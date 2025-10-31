Deputada baiana detona nova PEC aos professores: “Educação vira bico”

Proposta já foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução

Membro da Comissão de Educação da Câmara, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) manifestou-se contrária à PEC 169/19, que, se aprovada pelo Senado, permitirá que professores acumulem cargos remunerados no serviço público.

Atualmente, a Constituição brasileira impede que servidores exerçam mais de uma função remunerada na administração pública, com algumas exceções.

Ao Portal A TARDE, a parlamentar explicou sua posição. “Penso que, à medida que a educação perde sua exclusividade, especialmente nos municípios, ela corre o risco de se tornar apenas um 'bico'".

“Educar não se resume a ministrar aulas: o professor precisa ler, corrigir provas, se atualizar constantemente. Por isso, defendo o pagamento do piso salarial, considerado o mínimo necessário para dignificar essa função estratégica para a formação, para o combate às desigualdades e à violência. É por essas razões que não apoiei a proposta.”, declarou.

A proposta, que já foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, elimina a limitação hoje imposta aos professores, que só podem acumular o magistério com uma função técnica ou científica, e passa a permitir a combinação com qualquer outro tipo de função pública.

