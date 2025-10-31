Ministro de Lula pede para população trocar carteira de trabalho por Bolsa Família

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, gerou polêmica nas redes sociais ao fazer relação entre o Bolsa Família e a Carteira de Trabalho, durante visita à cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais.

O titular da pasta esteve no município, na última segunda-feira, 27, para o lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo, do governo federal, quando, ao lado do prefeito de Salinas (também do norte de MG), Kinca Dias (PDT), fez uma referência que a Carteira de Trabalho seja "trocada" pelo cartão do Bolsa Família.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Kinca falava que "queremos cada vez mais, como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos, no futuro, trocar a Carteira de Trabalho" e o ministro emenda: "Pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza." E o prefeito conclui: "Esse é o nosso objetivo."