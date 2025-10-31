POLÍTICA
Ministro de Lula pede para população trocar carteira de trabalho por Bolsa Família
Wellington Dias fez declaração durante visita ao interior de Minas Gerais
Por Yuri Abreu
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, gerou polêmica nas redes sociais ao fazer relação entre o Bolsa Família e a Carteira de Trabalho, durante visita à cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
O titular da pasta esteve no município, na última segunda-feira, 27, para o lançamento do programa Acredita no Primeiro Passo, do governo federal, quando, ao lado do prefeito de Salinas (também do norte de MG), Kinca Dias (PDT), fez uma referência que a Carteira de Trabalho seja "trocada" pelo cartão do Bolsa Família.
Kinca falava que "queremos cada vez mais, como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos, no futuro, trocar a Carteira de Trabalho" e o ministro emenda: "Pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza." E o prefeito conclui: "Esse é o nosso objetivo."
