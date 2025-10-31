Procurador baiano toma posse como presidente do Conselho de Ética da República

Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos - Foto: Divulgação | Arquivo Pessoal

O advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos, assume a presidência da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) no próximo dia 17 de novembro, data em que será celebrada a sua posse. O ato que consagra a eleição do jurista ocorrerá no Palácio do Planalto.

A CEP é composta por sete brasileiros que "preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública", hoje designados pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), para mandatos de três anos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que é a Comissão de Ética Pública?

A Comissão de Ética Pública é um órgão autônomo, vinculado à Presidência da República, com competência para orientar autoridades da alta administração nos seguintes quesitos:

matéria de ética pública;

aplicar o Código de Conduta da alta administração;

manifestar-se sobre conflito de interesses;

apurar condutas das Altas Autoridades em desacordo com as normas éticas.

Atuando como consultor do presidente da República e dos ministros em questões relacionadas à ética pública, a CEP faz a governança e o controle da integridade do Poder Executivo, pois além das atribuições anteriores, supervisiona e coordena o Sistema de Gestão da Ética da presidência.

O sistema é composto por 256 comissões setoriais de ética, no monitoramento de suas ações públicas.

Além da governança, a CEP funciona como representação da letra G, na sigla ESG, buscando garantir que o Executivo funcione de modo ético, republicano e acorde com o interesse e o patrimônio público.