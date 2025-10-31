POLÍTICA
Procurador baiano toma posse como presidente do Conselho de Ética da República
Ato acontece no dia 17 de novembro, no Palácio do Planalto
Por Redação
O advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos, assume a presidência da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) no próximo dia 17 de novembro, data em que será celebrada a sua posse. O ato que consagra a eleição do jurista ocorrerá no Palácio do Planalto.
A CEP é composta por sete brasileiros que "preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública", hoje designados pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), para mandatos de três anos.
O que é a Comissão de Ética Pública?
A Comissão de Ética Pública é um órgão autônomo, vinculado à Presidência da República, com competência para orientar autoridades da alta administração nos seguintes quesitos:
- matéria de ética pública;
- aplicar o Código de Conduta da alta administração;
- manifestar-se sobre conflito de interesses;
- apurar condutas das Altas Autoridades em desacordo com as normas éticas.
Atuando como consultor do presidente da República e dos ministros em questões relacionadas à ética pública, a CEP faz a governança e o controle da integridade do Poder Executivo, pois além das atribuições anteriores, supervisiona e coordena o Sistema de Gestão da Ética da presidência.
O sistema é composto por 256 comissões setoriais de ética, no monitoramento de suas ações públicas.
Além da governança, a CEP funciona como representação da letra G, na sigla ESG, buscando garantir que o Executivo funcione de modo ético, republicano e acorde com o interesse e o patrimônio público.
