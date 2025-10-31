Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Procurador baiano toma posse como presidente do Conselho de Ética da República

Ato acontece no dia 17 de novembro, no Palácio do Planalto

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 6:00 h
Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos
Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos -

O advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos, assume a presidência da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) no próximo dia 17 de novembro, data em que será celebrada a sua posse. O ato que consagra a eleição do jurista ocorrerá no Palácio do Planalto.

A CEP é composta por sete brasileiros que "preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública", hoje designados pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), para mandatos de três anos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que é a Comissão de Ética Pública?

A Comissão de Ética Pública é um órgão autônomo, vinculado à Presidência da República, com competência para orientar autoridades da alta administração nos seguintes quesitos:

  • matéria de ética pública;
  • aplicar o Código de Conduta da alta administração;
  • manifestar-se sobre conflito de interesses;
  • apurar condutas das Altas Autoridades em desacordo com as normas éticas.

Atuando como consultor do presidente da República e dos ministros em questões relacionadas à ética pública, a CEP faz a governança e o controle da integridade do Poder Executivo, pois além das atribuições anteriores, supervisiona e coordena o Sistema de Gestão da Ética da presidência.

O sistema é composto por 256 comissões setoriais de ética, no monitoramento de suas ações públicas.

Além da governança, a CEP funciona como representação da letra G, na sigla ESG, buscando garantir que o Executivo funcione de modo ético, republicano e acorde com o interesse e o patrimônio público.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Espiñeira Lemos Código de Conduta Comissão de Ética Pública governança pública PGE Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Advogado e procurador do estado da Bahia (PGE), Bruno Espiñeira Lemos
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x