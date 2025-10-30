Presidente do TRE-BA é homenageado com medalha na COPEJE

Abelardo Paulo da Matta Neto, foi agraciado com a medalha Ministro Célio Silva. - Foto: Divulgação

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, foi agraciado com a medalha Ministro Célio Silva durante o XIII Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE), na noite desta quinta-feira, 30, em Salvador.

O magistrado agradeceu a honraria e comentou o orgulho de ter sido escolhido para receber a premiação. “Esta homenagem me traz profunda gratidão e ainda mais senso de responsabilidade. Representa o reconhecimento de uma trajetória dedicada à Justiça Eleitoral, iniciada há mais de 35 anos, quando atuei nos rincões do estado, sempre pautando a minha trajetória no diálogo, na ética e no respeito às pessoas”, afirmou.

A medalha, proposta pelo desembargador eleitoral do Regional da Bahia e vice-presidente do COPEJE Região Nordeste, Danilo Costa Luiz, é a mais alta comenda do Colégio e reconhece os relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral baiana pelo presidente do TRE-BA.

A comenda foi criada em 18 de novembro de 2016, após aprovação em Assembleia Geral e regulamentada pela Resolução do COPEJE nº 01/2017. Leva o nome do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Célio Silva, que integrou o TSE na classe dos juristas, ocupando o cargo de ministro substituto entre 1966 e 1969, posteriormente nomeado como ministro efetivo exercendo o referido cargo até 1971.

Com vasta experiência, Célio Silva era formado pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Direito Eleitoral, tendo exercido, ainda, as funções de Sub-Procurador do Distrito Federal de 1966 até a aposentadoria em 1989.