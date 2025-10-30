Jerônimo critica proposta de homenagem a governador do Rio de Janeiro

Jerônimo voltou a criticar operação no Rio. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reagiu, nesta quinta-feira, 30, ao projeto de resolução apresentado pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) que propõe conceder a Comenda Dois de Julho ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

O título se trata da maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e reconhece personalidades que prestam serviços de grande relevância à Bahia, ao Brasil e à sociedade.

Na justificativa do projeto, Leandro de Jesus destaca a atuação de Cláudio Castro no combate ao crime organizado, com ênfase na megaoperação deflagrada nesta semana contra o Comando Vermelho (CV), que deixou 121 mortos.

Em entrevista coletiva, Jerônimo voltou a criticar a ação policial da última terça-feira, 28, e afirmou que a questão da segurança pública não será resolvida apenas na base do enfrentamento e insinuou que a operação teve caráter eleitoreiro.

“Estou preocupado com o que aconteceu, pessoas inocentes mortas, policiais em trabalho mortos. Não creio que a gente resolva a questão da segurança pública no formato que foi. Nós, enquanto governantes, temos que eliminar, tirar da relação de gestão nessas atitudes, qualquer elemento que possa se confrontar com um critério eleitoral, afirmou o governador.

Na ocasião, o petista reforçou sua defesa da PEC da Segurança Pública. “Nós temos uma PEC que tem elementos importantes, inclusive que fortalece o sistema de segurança pública nacional. Na PEC, nós estamos falando de elementos que fortalecem a segurança pública, falando de orçamento, de fundos. Eu não creio que seja o momento de a gente poder fazer uma disputa enquanto nós não encontramos saída para enfrentarmos de forma definitiva no Brasil o tema do crime organizado. E eu repito sempre ao máximo que bandido bom é bandido preso”, pontuou.

Cooperação

O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia será cedido ao Rio de Janeiro depois da megaoperação de terça-feira, 28, que causou a morte de mais de 120 pessoas.

A informação foi revelada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante o evento de posse do novo ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), no Palácio do Planalto, nesta quarta, 29. De acordo com o gestor, a medida servirá para auxiliar na identificação de presos e mortos.