HOME > POLÍTICA
HONRARIA

Massacre no Rio pode gerar homenagem a governador na Bahia; entenda

Cláudio Castro (PL) pode receber a Comenda Dois de Julho

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 19:59 h | Atualizada em 30/10/2025 - 20:17
Leandro de Jesus quer homenagear Cláudio Castro.
Leandro de Jesus quer homenagear Cláudio Castro. -

Após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), que deixou mais de 120 mortos, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pode receber a maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) apresentou, nesta quinta-feira, 30, um projeto de resolução que propõe conceder a Comenda Dois de Julho ao governador carioca. O título reconhece personalidades que prestam serviços de grande relevância à Bahia, ao Brasil e à sociedade.

Na justificativa do projeto, Leandro de Jesus destaca a atuação de Cláudio Castro no combate ao crime organizado, com ênfase na megaoperação deflagrada nesta semana contra a facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo o parlamentar, o êxito da operação representou um duro golpe contra o crime organizado, desarticulando rotas de tráfico e fluxos financeiros ilícitos que afetavam diretamente a segurança pública da Bahia.

“A iniciativa reforça a importância da cooperação federativa no enfrentamento das organizações criminosas que transcendem fronteiras estaduais, e o governador Cláudio Castro tem sido um exemplo de liderança e compromisso com a ordem pública”, ressaltou o deputado.

Leandro de Jesus afirmou ainda que conceder a Comenda Dois de Julho ao governador é um ato de justiça e reconhecimento. “É uma forma de agradecer pela contribuição concreta à segurança dos baianos e de valorizar quem, com coragem e determinação, enfrenta o crime e defende a vida”, afirmou.

Tags:

Cláudio Castro Comando Vermelho Comenda Dois de Julho segurança pública

