HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Bahia é líder em investimentos em infraestrutura e área social no Brasil

R$ 4,12 bilhões foram aplicados entre janeiro e agosto de 2025

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 19:28 h
Rodovia reformada em Barra do Choça
Rodovia reformada em Barra do Choça -

Ao assumir a liderança no país em investimentos, com um total de R$ 4,12 bilhões desembolsados entre janeiro e agosto de 2025, superando inclusive São Paulo, o estado mais rico do país, a Bahia priorizou setores definidos como estratégicos pelo governo baiano: 55% dos recursos foram destinados à infraestrutura, englobando transporte, saneamento, urbanismo e habitação, e 33% para a área social, que inclui os serviços de saúde, educação e segurança.

Foram ao todo R$ 2,27 bilhões para a infraestrutura, e R$ 1,36 bilhão para a área social, conforme levantamento realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). “São prioridades que na prática estão relacionadas e repercutem positivamente na vida das pessoas”, afirma o governador Jerônimo Rodrigues.

Ao melhorar as condições das rodovias em todo o estado e a mobilidade urbana, além do saneamento e da habitação, “os recursos investidos impulsionam o desenvolvimento econômico e também a qualidade de vida dos baianos, assim como acontece quando entregamos à população melhores escolas, hospitais, policlínicas e equipamentos de segurança”, ressalta o governador.

Escola estadual em Iramaia
Escola estadual em Iramaia | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Primeiro lugar

O total de R$ 4,12 bilhões investidos pela Bahia ao longo deste ano, em valores liquidados, está à frente das cifras registradas por todos os demais estados, de acordo com os dados oficiais disponíveis no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, da Secretaria do Tesouro Nacional. Em segundo lugar ficou São Paulo, com investimento total de R$ 3,66 bilhões.

O ranking com os cinco estados que mais investiram nos dois primeiros quadrimestres do ano traz ainda Pará, que somou R$ 3,57 bilhões, Minas Gerais, com R$ 3,06 bilhões, e Goiás, com R$ 2,88 bilhões.

Trata-se da primeira vez em mais de uma década que a Bahia ultrapassa São Paulo no ranking dos maiores volumes de investimentos do país. Com um orçamento cinco vezes menor que o paulista, o governo baiano havia se consolidado na vice-liderança em valores absolutos investidos, sempre com São Paulo à frente.

Somando-se os R$ 16,08 bilhões investidos nos dois primeiros anos da administração do governador Jerônimo Rodrigues, maior volume já registrado nas últimas décadas por um governo baiano em sua etapa inicial de gestão, a Bahia já soma R$ 20,2 bilhões em investimentos desde 2023, de acordo com a Sefaz-Ba.

Capacidade de gestão

De acordo com o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, o ótimo desempenho evidencia o alinhamento entre a contratação de operações de crédito e a pauta de investimentos do governo. “Os financiamentos obtidos com base na capacidade de pagamento do Estado asseguram os recursos necessários para a manutenção do ritmo forte de investimentos”, ressalta Vitório.

O secretário lembra que, mesmo com o volume recorde de investimentos registrado nos últimos anos e a contratação de novas operações de crédito, o Estado da Bahia mantém a sua dívida em baixo patamar, com as contas públicas em equilíbrio. A relação entre a dívida corrente líquida e a receita corrente líquida no governo baiano recuou quatro pontos percentuais ao longo do ano de 2025: era de 37% em janeiro, e passou a ser de 33%.

Tags:

governo do estado Jerônimo Rodrigues Mobilidade Urbana São Paulo Secretaria da Fazenda

