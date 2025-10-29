Menu
HOME > POLÍTICA
Jerônimo cede setor de inteligência ao governo do Rio após operação

Medida servirá para auxiliar na identificação de presos e mortos

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/10/2025 - 22:06 h
Governador tomou medida para auxiliar Rio de Janeiro.
O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia será cedido ao Rio de Janeiro depois da megaoperação de terça-feira, 28, que causou a morte de mais de 130 pessoas.

A informação foi revelada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante o evento de posse do novo ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), no Palácio do Planalto, nesta quarta, 29. De acordo com o gestor, a medida servirá para auxiliar na identificação de presos e mortos.

“Nós disponibilizamos o setor de inteligência com informações para a inteligência do Rio, até para confrontar esses dados das pessoas que estão sendo colocadas como baianas, que estavam envolvidas nas mortes ou presos. Para confrontar e ajudar com as informações das inteligências”, afirmou.

Leia Também:

Lula comenta violência no Rio e cobra aprovação da PEC da Segurança
Rio de Janeiro terá escritório emergencial para o combate ao crime
Megaoperação no Rio de Janeiro pode afetar a Bahia; entenda como

Até o momento, cinco traficantes baianos foram mortos na operação realizada no Rio de Janeiro. Além de Júlio Souza, que atuava em Salvador, outros quatros criminosos integrantes do Comando Vermelho em Feira de Santana também morreram.

A informação foi confirmada pelo delegado da cidade, Gustavo Coutinho. Segundo ele, um dos mortos é o chefe do CV na cidade, Diogo Garcez Santos Silva, vulgo DG. O traficante estaria atuando com influência direta sobre comunidades na Penha, no Rio

Estima-se que entre mortos e feridos, o número de baianos localizados na megaoperação no Rio tenha chegado a 18.

Megaoperação

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policiais.

Foram presos 113 suspeitos e apreendidos 10 menores. Os agentes recolheram 118 armas, incluindo 91 fuzis, além de explosivos e drogas. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público.

Comando Vermelho inteligência policial Jerônimo Rodrigues Operação Contenção Rio de Janeiro

