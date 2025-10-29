Rio de Janeiro terá escritório emergencial para o combate ao crime

Ricardo Lewandowski e Ricardo Castro se reuniram nesta quarta-feira, 29. - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Ricardo Castro (PL), anunciaram, nesta quarta-feira, 29, a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado no estado.

O escritório será coordenado pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, e pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo. O anúncio acontece no dia seguinte à operação mais letal da história do estado, que teve como resultado mais de 130 mortos, sendo quatro deles policiais, dois civis e dois militares.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Castro explicou que o escritório foi criado para que as ações entre o governo estadual e o federal sejam "100% integradas". "Na perspectiva de vencermos possíveis burocracias, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda ao cidadão", afirmou.

“"Esses escritórios surgem e são emergenciais, mas tendo em vista o empenho de todos nós, haveremos de ter, em breve, bons resultados”, complementou Lewandowski.

Megaoperação

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policiais.

Foram presos 113 suspeitos e apreendidos 10 menores. Os agentes recolheram 118 armas, incluindo 91 fuzis, além de explosivos e drogas. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público.