"Japinha do CV": saiba quem era "musa do crime" morta em megaoperação

Saiba quem era a "Japinha do CV" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A “musa do crime” Penélope, conhecida como “Japinha do CV” , foi morta durante confronto contra a polícia durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28.

A “Japinha do CV” era uma das principais soldados de linha de frente da facção do Comando Vermelho. Ela foi morta com um tiro de fuzil que atingiu e esfacelou sua cabeça, após resistir a abordagem policial e abrir fogo.

"Japinha do CV" posava com fuzis em suas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem era a “Japinha do CV”?

Penélope era apontada como uma figura de confiança dos líderes do tráfico, ela costumava atuar na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de vendas de drogas.

Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade após horas de tiroteio.

Ela estava vestida com uma roupa camuflada, colete tático com compartimento para carregadores e empunhava um fuzil.

Penélope ou "Japinha do CV" posou com roupa de exército e fuzil | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Repercussão nas redes sociais

Sua morte repercutiu entre os familiares e amigos, que prestaram homenagens por meio das redes sociais.

No X, antigo Twitter, um usuário postou uma foto com mensagens dizendo que ela irá fazer “a maior falta”, além de dizer que ela era “menina linda, inteligente e incrível”.

Homenagem a "Japinha do CV". | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais cedo ainda sua irmã postou, nos stories de seu Instagram, agradecendo as mensagens de carinho e força, além de fazer um pedido para que as pessoas não compartilhassem as fotos do corpo de “Japinha”.