CRITICOU
Wagner detona ação no Rio: "Operação com mortos jamais será exitosa"
Senador lamentou o alto número de vítimas da ofensiva contra o CV
Por Anderson Ramos
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), condenou a ação policial que resultou em mais de 130 mortes no Rio de Janeiro na terça-feira, 28. O senador lamentou o alto número de vítimas e defendeu uma nova abordagem na política de segurança pública.
Leia Também:
“Uma operação com mortos jamais será exitosa. Fizeram um terreno de batalha no Rio de Janeiro. Eu acredito na eficácia de operações que combinam inteligências e desmontam aquilo que é o ponto central no crime organizado, que é o cofre, o financiamento”, disse Wagner entrevista à Rádio Band Conquista, nesta quarta-feira, 29.
O senador destacou que o governo Lula vem priorizando ações de inteligência e citou exemplos recentes de operações bem-sucedidas como a que atingiu o centro financeiro de São Paulo, que tinha ligação com o PCC, e a Operação Primus, deflagrada na Bahia que conseguiu bloquear mais de R$ 6,5 bilhões do crime organizado.
Castro comemora
Na contramão do senador, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu a operação mais letal da história do estado. Durante coletiva nesta quarta-feira, 29, o gestor disse que a ação foi um sucesso e lamentou a morte dos quatro policiais. “Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos ontem.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes