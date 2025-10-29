Menu
CRITICOU

Wagner detona ação no Rio: "Operação com mortos jamais será exitosa"

Senador lamentou o alto número de vítimas da ofensiva contra o CV

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/10/2025 - 17:55 h
Jaques Wagner condenou operação no Rio.
Jaques Wagner condenou operação no Rio. -

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), condenou a ação policial que resultou em mais de 130 mortes no Rio de Janeiro na terça-feira, 28. O senador lamentou o alto número de vítimas e defendeu uma nova abordagem na política de segurança pública.

“Uma operação com mortos jamais será exitosa. Fizeram um terreno de batalha no Rio de Janeiro. Eu acredito na eficácia de operações que combinam inteligências e desmontam aquilo que é o ponto central no crime organizado, que é o cofre, o financiamento”, disse Wagner entrevista à Rádio Band Conquista, nesta quarta-feira, 29.

O senador destacou que o governo Lula vem priorizando ações de inteligência e citou exemplos recentes de operações bem-sucedidas como a que atingiu o centro financeiro de São Paulo, que tinha ligação com o PCC, e a Operação Primus, deflagrada na Bahia que conseguiu bloquear mais de R$ 6,5 bilhões do crime organizado.

Castro comemora

Na contramão do senador, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu a operação mais letal da história do estado. Durante coletiva nesta quarta-feira, 29, o gestor disse que a ação foi um sucesso e lamentou a morte dos quatro policiais. “Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos ontem.

