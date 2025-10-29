Governador celebra 'sucesso' de operação: “De vítimas, só policiais"

Cláudio Castro comemorou resultado da operação que resultou em mais de 130 mortes. - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

O governador Cláudio Castro (PL) defendeu a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) que resultou na morte de mais de 130 pessoas, entre elas, quatro policiais. Durante coletiva nesta quarta-feira, 29, o gestor disse que a ação policial foi um sucesso.

“Queria me solidarizar com as famílias dos nossos quatro guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Tirando a vida dos policiais, o resto, a operação foi um sucesso", declarou.

O governador também pontuou que não irá escutar ministros ou secretários que querem transformar este momento em uma batalha política. “O nosso único recado é: ou soma ou suma. A população quer uma solução para o dia a dia”, destacou Castro.

O chefe do Palácio da Guanabara se reuniu, via teleconferência, com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC) e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

Megaoperação

A operação, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do CV. Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policias. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público, no âmbito da Operação Contenção.