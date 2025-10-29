Marcinho VP, líder do CV e pai de Oruam, se pronuncia após operação no Rio

Marcinho VP, traficante e pai de Oruam - Foto: Reprodução | RecordTV

O perfil de Marcinho VP, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho, preso desde 1996, se manifestou em publicação no Instagram, criticando a operação policial nas comunidades da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, na terça-feira, 28. A ação deixou centenas de mortos, além de presos.

A página, administrada por pessoas próximas a Marcinho, para a divulgação dos livros escritos pelo traficante, publicou um story afirmando o Rio havia virado um "cenário de luto e indignação". O perfil do pai do rapper Oruam também pediu paz nas comunidades da capital fluminense.

"Hoje, o Rio virou cenário de luto e indignação. A favela pede paz!", dizia a publicação nos stories.

Oruam se manifesta

Filho de Marcinho VP, o rapper Oruam se manifestou ainda na terça, 28, sobre o ocorrido. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o artista afirmou que a "favela chora" com o saldo da operação.

O cantor ainda disse que as favelas são vistas como "parque de diversões da burguesia".

"O crime é o reflexo da sociedade. O dia que eu vê a favela chorar e não vir aqui falar desse sistema sujo, não vou estar sendo eu. Minha alma sangra, tirar o fuzil, existe o ser humano. Eu nunca vou achar normal a polícia entrar em uma favela e matar 70 pessoas", iniciou o rapper.

"Favela tem família, favela não é parque de diversão da burguesia. Favela é campo de concentração?", questionou Oruam em tom de revolta.