Jogos são adiados por entidade em meio a caos no Rio de Janeiro

Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro - Foto: AFP/Mauro PIMENTEL

A megaoperação que surgiu com pelo menos 60 pessoas mortas no Rio de Janeiro também afetou o futebol da cidade. Nesta terça-feira, 28, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou o adiamento dos confrontos da 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca.

A ação, mais letal da história da cidade, teve como objetivo cumprir 100 mandados de prisão e contou com 64 suspeitos mortos até o momento, sendo dois deles da Bahia.

“Devido às ocorrências policiais no Rio de Janeiro, para evitar riscos e reduzir a circulação pela cidade e estado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu cancelar a 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Sendo assim, os jogos serão realizados no próximo dia 5 de novembro”, diz nota oficial publicada pela entidade.

Além dos adiamentos, vias expressas importantes da cidade foram bloqueadas e até interrupções em linhas de ônibus foram feitas por conta da violência.