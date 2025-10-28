Questionada, arbitragem brasileira concorre a melhor do mundo

Arbitragem da Fifa - Foto: Reprodução I X

Em meio à chuva de críticas que vem afetando a arbitragem brasileira em 2025, o mundo decidiu discordar - três árbitros brasileiros estão na disputa pelo prêmio de melhor árbitro do mundo na temporada, concedido pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.

Na lista dos melhores do planeta, os representantes do Brasil são Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Edina Alves, todos com certificação da Fifa. O resultado será anunciado no dia 10 de dezembro.

Claus e Wilton, que atuaram na Copa do Mundo de 2022, no Catar, estão pré-convocados para o Mundial de 2026. Já Edina Alves é destaque histórico na arbitragem brasileira, ficando marcada como a mulher que mais apitou partidas do Brasileirão e acumulando passagens pela Copa do Mundo Feminina e pelos Jogos Olímpicos.

O que o Brasil pensa?

Um levantamento da AtlasIntel feito em parceria com o Globo Esporte e realizado entre 6 e 10 de outubro de 2025 ouviu 1.618 torcedores de todas as regiões do país e mostrou que 77% deles consideram a arbitragem "nada" ou "pouco confiável".

Dentro disso, existem, é claro, os juízes com imagens mais e menos negativas, seja pelas decisões que tomam, seja por caírem (ou não) nas graças do público. O levantamento, que avaliou a imagem e a percepção de acertos de 30 árbitros do quadro da CBF, colocou Ramon Abatti Abel no topo da lista de rejeição, enquanto Anderson Daronco e Edina Alves Batista, indicada ao prêmio, lideram os índices de imagem positiva.

Dois indicados entre os árbitros mais odiados pela torcida

Os dados da pesquisa indicam que a imagem da maioria dos árbitros é majoritariamente neutra ou negativa, e a percepção de erros é alta. Dentre os mais votados como tendo uma "imagem negativa", aparece o indicado Wilton Pereira Sampaio, apontado como o segundo mais rejeitado com 27%, atrás apenas de Ramon Abatti Abel com 38%.

Logo após, aparece Anderson Daronco com 25%, seguido pelo também indicado Raphael Claus, com 24%. Assim, dois dos indicados estão entre os quatro árbitros com as piores imagens de acordo com a torcida brasileira.

Wilton Pereira Sampaio | Foto: Reprodução I X

Os dois aparecem ainda na categoria "Erra sempre", com Wilton aparecendo em quarto lugar, com 35% de desaprovação, e Claus em quinto, com 34%. Dos indicados, só Edina se destaca positivamente, sendo a segunda com a imagem mais positiva (25%), atrás apenas de Anderson Daronco (31%).

No entanto, Claus chama atenção pela ambiguidade - o árbitro, presente em ambos os Top 5 negativos, aparece em terceiro lugar no ranking de imagem positiva, com 24% dos votos.

Raphael Claus | Foto: Reprodução I X

Indicada querida pelos torcedores

No quesito desempenho, Edina Alves Batista também aparece no topo, sendo a profissional com maior variação positiva expressiva na percepção de acertos ("Acerta sempre" + "Acerta com frequência") em comparação com a média geral do grupo.

O gráfico de imagem geral mostra que apenas quatro dos 30 árbitros conseguiram ter a imagem positiva como a categoria majoritária sobre a negativa: Anderson Daronco, Edina Alves Batista, Raphael Claus e Bráulio da Silva Machado.