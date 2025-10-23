Nova era? CBF anuncia decisão sobre arbitragem e promete revolucionar

Sede da CBF - Foto: CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer profissionalizar a arbitragem do futebol brasileiro e anunciou, na noite desta quinta-feira, 23, uma novidade que promete melhorar o setor no país. A entidade veio a público para anunciar um Grupo de Trabalho (GT) focado em aperfeiçoar o sistema de arbitragem.

O GT vai reunir representantes da CBF, federações estaduais, clubes das Séries A e B, árbitros e especialistas para discutir ideias e propor mudanças que tornem a arbitragem "mais justa, transparente e profissional".

O grupo será presidido por Raimundo Goés Netto, da Federação Amapaense de Futebol, e terá 60 dias (a partir da sua formação) para apresentar um plano com propostas de mudanças e justificativas técnicas.

De acordo com a CBF, as funções principais do GT são:

Estudar boas práticas usadas em outros países e adaptar ao Brasil;

Propor formas de valorizar e profissionalizar os árbitros;

Criar ações de transparência para aproximar federações, clubes e torcedores;

Analisar o uso de novas tecnologias, como o VAR e possíveis inovações;

Buscar mais participação dos clubes e federações nas decisões sobre arbitragem.

“Em menos de seis meses de gestão fizemos mudanças importantes e estruturais no futebol brasileiro. No mês que vem entregaremos o plano de fair play financeiro. Apresentamos a mudança do calendário e reestruturação dos nossos campeonatos. Agora estamos formando um Grupo de Trabalho abrangente, com federações, clubes e profissionais da área, para construir a estratégia que iremos tomar à frente da arbitragem, com educação continuada, a modernização, com implantação do impedimento semiautomático, e o debate sobre a profissionalização da arbitragem. Estamos atravessando um momento que exige reflexão, mas também ação. A criação deste Grupo de Trabalho é uma resposta concreta para que possamos aprimorar o sistema, valorizar os profissionais e reconstruir a confiança de todos os envolvidos no jogo”, disse o presidente Samir Xaud.

O Grupo de Trabalho surge em meio ao período em que críticas à arbitragem dominam o futebol brasileiro, e o tema da profissionalização da arbitragem é muito requerido por todos. Em 2025, a entidade anunciou a implantação de um modelo de Fair Play financeiro, promoveu a modernização do calendário e a tecnologia do impedimento automático, que será utilizada a partir da próxima temporada.