Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Goleiro deixa o Bahia e acerta com grande clube nordestino para 2026

Promessa já foi sondada por gigantes europeus e busca se firmar no futebol profissional

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/10/2025 - 18:33 h
Jogadores em campo pelo Bahia
Jogadores em campo pelo Bahia -

O goleiro Gabriel Souza, que deixou o Bahia após ver seu vínculo se encerrar em julho deste ano, é mais um reforço do Santa Cruz para a próxima temporada. Se reformulando após o acesso à Série C do Brasileirão 2026, o clube pernambucano assinou um pré-contrato com o jogador de 21 anos, que deve entrar em vigor a partir de janeiro, quando a equipe volta a entrar em campo.

Pivete de Aço, Gabriel esteve no Bahia desde 2020 e surgiu como uma das maiores promessas do Tricolor — chegando a ser sondado por clubes como Chelsea (ING) e Roma (ITA). O atleta, contudo, não conseguiu espaço no time principal e obteve regularidade no futebol profissional apenas em empréstimo ao sub-23 do Portimonense (POR), onde fez 16 partidas. A informação da negociação divulgada pelo ge.globo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Gabriel Souza em treinamento pelo Bahia
Gabriel Souza em treinamento pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Leia Também:

Reforço de peso avança na recuperação e agita bastidores no Bahia
Joia dá espetáculo e Bahia atropela rival na Copa do Brasil Sub-20
Bahia pega São Paulo em meio à pior fase do rival no Brasileirão

O novo reforço do Santa Cruz chega, inicialmente, para ser o terceiro goleiro e comandar a lista de contratações do time pernambucano para 2026. O zagueiro Ianson e o lateral-direito Pedro Costa já estão acertado com a equipe, enquanto o volante Andrey, ex-Vasco e Coritiba, tem negociação avançada.

Gabriel Souza não vai ser o primeiro jogador que jogou em Bahia e Santa Cruz. Além dele, atletas como Everaldo, Léo Gamalho, Marcelo Ramos, Sérgio Alves e Gilberto também já vestiram as camisas dos Tricolores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Gabriel Souza Santa Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores em campo pelo Bahia
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jogadores em campo pelo Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jogadores em campo pelo Bahia
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jogadores em campo pelo Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x