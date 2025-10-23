Goleiro deixa o Bahia e acerta com grande clube nordestino para 2026

Jogadores em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O goleiro Gabriel Souza, que deixou o Bahia após ver seu vínculo se encerrar em julho deste ano, é mais um reforço do Santa Cruz para a próxima temporada. Se reformulando após o acesso à Série C do Brasileirão 2026, o clube pernambucano assinou um pré-contrato com o jogador de 21 anos, que deve entrar em vigor a partir de janeiro, quando a equipe volta a entrar em campo.

Pivete de Aço, Gabriel esteve no Bahia desde 2020 e surgiu como uma das maiores promessas do Tricolor — chegando a ser sondado por clubes como Chelsea (ING) e Roma (ITA). O atleta, contudo, não conseguiu espaço no time principal e obteve regularidade no futebol profissional apenas em empréstimo ao sub-23 do Portimonense (POR), onde fez 16 partidas. A informação da negociação divulgada pelo ge.globo.

O novo reforço do Santa Cruz chega, inicialmente, para ser o terceiro goleiro e comandar a lista de contratações do time pernambucano para 2026. O zagueiro Ianson e o lateral-direito Pedro Costa já estão acertado com a equipe, enquanto o volante Andrey, ex-Vasco e Coritiba, tem negociação avançada.

Gabriel Souza não vai ser o primeiro jogador que jogou em Bahia e Santa Cruz. Além dele, atletas como Everaldo, Léo Gamalho, Marcelo Ramos, Sérgio Alves e Gilberto também já vestiram as camisas dos Tricolores.