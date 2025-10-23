Reforço de peso avança na recuperação e agita bastidores no Bahia

Jogadores do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Erick Pulga treinou de forma parcial com o grupo durante a reapresentação do Bahia nesta quinta-feira, 22, e está ainda mais perto de retornar aos gramados sob comando do técnico Rogério Ceni. O atacante havia iniciado o trabalho de transição física na última atividade antes do triunfo sobre o Internacional.

Nesta tarde no CT Evaristo de Macedo, parte do elenco foi a campo após encarar o clube gaúcho e iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo. Entregues ao departamento médico, o zagueiro David Duarte e os meio-campistas Everton Ribeiro e Caio Alexandre fizeram uma atividade especial física na academia.

Erick Pulga em treinamento pelo Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Assim como Ceni confirmou a ausência do camisa 10 para o próximo compromisso, a tendência é que os outros dois também seguem como desfalques. Recuperado de lesão, o lateral Luciano Juba também pode "não ter condições" de estar em campo, já que "jogou um pouquinho mais do que era previsto" contra o Inter de acordo com o próprio Rogério Ceni.

O Bahia encara o São Paulo no próximo sábado, às 21h30, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. Melhor mandante da competição, o Tricolor agora busca melhorar o aproveitamento como visitante.