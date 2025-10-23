Joia dá espetáculo e Bahia atropela rival na Copa do Brasil Sub-20

Roger Gabriel, meia do Bahia - Foto: Maurício Simões

O Bahia avançou à segunda fase da Copa do Brasil Sub-20 com um atropelo no CT Evaristo de Macedo. Na tarde desta quinta-feira, 22, os Pivetes de Aço golearam o Cruzeiro de Itaporanga (PB) por 7 a 0, e agora aguardam o duelo pelas oitavas de final contra o Fortaleza, que bateu o Piauí por 5 a 0.

Contratado junto ao América-MG por R$ 12 milhões, o meia David Martins marcou um hat-trick e liderou o triunfo na competição, ao lado de Juninho (que marcou duas vezes), Caio Suassuna e João Andrade — todos os autores dos gols. Fredi Lippert, Zé Guilherme, Sidney, Roger e Kauê Furquim são outros nomes conhecidos que marcaram presença.

David Martins em campo pelo Bahia | Foto: Maurício Simões

Em busca do título inédito na competição, o Bahia entrou em campo com Victor; Wendel, Fredi Lippert, Daniel e Zé Guilherme; Sidney, David Martins e Roger; Kauê Furquim, João Andrade e Caio Suassuna.

Buscando seu primeiro título nacional das divisões de base, o Tricolor chegou perto de conquistar a Copa do Brasil Sub-20 em 2021, quando foi finalista e foi derrotado na decisão para o Vasco. Na categoria Sub-17 nesta temporada, o Esquadrão amargou o vice-campeonato para o mesmo adversário, após empate no tempo regulamentar e disputa de pênaltis.