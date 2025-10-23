Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

São Paulo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os times se enfrentam no MorumBIS neste sábado, 25, às 21h30, pela 30ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

23/10/2025 - 11:32 h
Bahia e Internacional na Fonte Nova
-

O Bahia quer a vaga direta para a Libertadores, e está indo buscar. Colado no G-4 do Brasileirão, o Esquadrão viaja ao MorumBIS para encarar o São Paulo neste sábado, 25, às 21h30, pela 30ª rodada do Brasileiro, já na reta final.

Depois de um período cativo no G-6, o Bahia venceu o Internacional por 1 a 0 em jogo atrasado na Fonte Nova na última quarta-feira, 22, e conseguiu passar o Botafogo, assumindo a quinta posição da tabela com 49 pontos - três a menos do que o Mirassol, que fecha o G-4.

Agora, Rogério Ceni precisa reencontrar seu antigo time com o Bahia, assistindo de longe a fase apertada que o São Paulo vem vivendo. Sendo derrotado há três rodadas no Brasileirão, o Tricolor Paulista ocupa a nona posição, acumulando 38 pontos até aqui, e tenta se segurar na primeira metade da tabela.

Leia Também:

Caso Kauê Furquim: Ex-Bahia e ídolo do Corinthians diz que joia é “fora de série"
UFMG: chances do Bahia na Libertadores 2026 disparam após triunfo
Jerônimo Rodrigues assiste ao triunfo do Bahia com CEO do Grupo City

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

São 15 jogadores da base Tricolor treinando para encarar o Bahia pelo São Paulo em meio à maré de desfalques que o time vem enfrentando. Calleri, Rafael Tolói, Cédric Soares e Ferraresi não estarão à disponibilidade do clube, sendo os três primeiros por lesão e o último por suspensão.

Já o Bahia segue lidando com a mesma lista de lesionados de antes, com Caio Alexandre tratando lesão na coxa, Erick Pulga em transição física e Éverton Ribeiro na recuperação da cirurgia de retirada do câncer na tireoide.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

