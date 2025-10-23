Caso Kauê Furquim: Ex-Bahia e ídolo do Corinthians diz que joia é “fora de série"

Kauê Furquim durante sua partida de estreia no profissional, contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O caso do jovem Kauê Furquim segue dando o que falar nos bastidores do futebol. Contratado por um valor “irrisório” diante da projeção que possui, o atleta de 16 anos trocou o Corinthians pelo Bahia em agosto, após o Tricolor de Aço pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões. A negociação fez com que o Timão rompesse qualquer ligação com o Esquadrão e o Grupo City.

Mais de dois meses após a oficialização da antiga joia corintiana, que agora defende as cores azul, vermelha e branca e já fez sua estreia pelo time profissional do Bahia, o nome de Kauê Furquim voltou à tona. Isso aconteceu após o ex-zagueiro Chicão, ídolo do clube paulista e também ex-jogador do Esquadrão, afirmar que o Corinthians perdeu muito com a saída do jovem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em participação no programa Papo Fiel, da TV Alambrado Alvinegro, Chicão e o também ex-zagueiro do Corinthians Batata — ambos com passagens recentes pelas categorias de base do Corinthians — afirmaram que o clube paulista perdeu muito com a saída de Kauê Furquim.

Segundo Chicão, o “um contra um” de Kauê Furquim é diferenciado. Para o ex-jogador, não ter resguardado a questão contratual do jovem foi um grande erro, já que o Corinthians “perdeu um baita jogador”, que tinha potencial para brilhar com a camisa alvinegra.

Veja:

Batata, por sua vez, disse que, ao assistir a um jogo da nova joia da base do Bahia na Copa Votorantim — tradicional torneio de base — quando ainda defendia o Corinthians, perguntou-se: “Quem é esse menino?”. Segundo ele, trata-se de um jogador “fora de série”.

Entenda o caso

O Bahia aproveitou uma oportunidade de mercado para contratar a jovem promessa Kauê Furquim. O Equadrão pagou a multa rescisória prevista no contrato do atleta.

No entanto, a operação causou insatisfação no Corinthians. A diretoria do clube paulista considera que, por conta do aporte do Grupo City, os valores deveriam ter seguido as regras da multa para transferências ao exterior, que é de 50 milhões de euros — aproximadamente R$ 330 milhões na cotação atual.

Pelo regulamento vigente no Brasil, o valor da multa para clubes nacionais deve ser pelo menos duas mil vezes maior que o salário do atleta. Aos 16 anos, Kauê recebia cerca de sete mil reais por mês, segundo essa legislação.