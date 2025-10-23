Rogério Ceni rasga elogios a Ronaldo e destaca fase do goleiro

Ronaldo na partida contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar do triunfo sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 22, o Bahia esteve longe de apresentar o mesmo desempenho da partida contra o Grêmio, no último domingo, 19, e o técnico Rogério Ceni reconheceu essa performance: “Não foi um jogo espetacular”. No entanto, ainda assim, foi uma partida sólida coletivamente, e um dos atletas que mais chamou a atenção foi o goleiro Ronaldo.

Com um início de trajetória conturbado vestindo a camisa do Bahia, o goleiro parece finalmente ter se firmado sob a meta tricolor. Por isso, diante do Internacional, quando fez duas defesas difíceis dentro da área, Ronaldo recebeu elogios do treinador, não só pela confiança debaixo das traves, mas também pelo jogo com os pés.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Divulgação/EC Bahia

Durante a coletiva realizada após o jogo, Rogério Ceni afirmou que Ronaldo tem postura, tamanho e amplitude. Segundo o comandante tricolor, o goleiro está vivendo seu “melhor momento” com as cores azul, vermelha e branca, o que tem feito a torcida reconhecer a boa fase e, consequentemente, os “companheiros sentirem mais confiança”, conforme revelou.

“Vem de seis jogos fazendo grandes defesas [...] A participação com o pé dele teve uma melhora considerável, tem achado muitos passes entre linhas, quebrado a marcação do adversário”, destacou o técnico do Bahia. A propósito, a declaração de Rogério Ceni sobre o jogo com os pés do goleiro é evidenciada ao lembrar que Ronaldo foi o responsável por dar a assistência no gol do triunfo de Ademir contra o Palmeiras.

Além disso, outro ponto que chama a atenção são as partidas que o goleiro Ronaldo tem atravessado sem sofrer gols dentro de casa — o famoso “clean sheet”. Nas últimas quatro partidas disputadas na Arena Fonte Nova, o Bahia não sofreu gol em nenhuma delas, com o arqueiro sendo um dos responsáveis diretos pelos triunfos consecutivos sobre Palmeiras, Flamengo, Grêmio e, agora, o Internacional.

Nossos triunfos em casa normalmente são com zero no placar, temos sofrido poucos gols Rogério Ceni - técnico do Bahia

Visando manter o bom momento, o goleiro Ronaldo pode, na partida contra o São Paulo neste sábado (25), às 21h30, no Morumbi, ajudar o Bahia a espantar a alcunha de “mau visitante” com sua segurança debaixo das traves e com a bola nos pés.