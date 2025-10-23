Menu
HOME > ESPORTES
AMULETO TRICOLOR?

Jerônimo Rodrigues assiste ao triunfo do Bahia com CEO do Grupo City

Governador da Bahia prestigia o triunfo tricolor na Fonte Nova ao lado de Ferran Soriano, líder global do Grupo City

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/10/2025 - 7:37 h
Assim como havia prometido no início desta semana, durante o evento de lançamento do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) — torcedor do maior rival do Esquadrão, o Vitória — acompanhou o triunfo azul, vermelho e branco sobre o Internacional, direto da Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 22.

O chefe do Poder Executivo assistiu ao jogo válido pela 14ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ao lado dos dirigentes tricolores Raul Aguirre, CEO da SAF, e Victor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais, além do CEO do Grupo City, Ferran Soriano — que também esteve presente no triunfo diante do Grêmio, no último domingo, 19.

Leia Também:

Carinho pelo Bahia vai durar "por muito tempo", diz Ramos Mingo
Bahia: Luciano Juba revela torcida por reservas durante ausência
Recuperado de cirurgia, Everton Ribeiro pode reforçar o Bahia contra o Bragantino

A presença do governador do Estado da Bahia deu sorte ao Tricolor de Aço, em meio ao forte temporal que atingiu a capital baiana. O Esquadrão venceu o jogo por 1 a 0 e alcançou um feito histórico: com o triunfo, chegou à sua maior pontuação em um único turno na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos — 33 pontos conquistados no primeiro turno.

Além disso, com o resultado, o Bahia chegou aos 49 pontos e assumiu a 5ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, ficando apenas três pontos atrás do Mirassol, atual 4º colocado no G-4 do certame. Vale destacar, ainda, que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni se tornou o melhor mandante da competição após o triunfo.

x