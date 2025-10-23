Jerônimo Rodrigues assiste ao triunfo do Bahia com CEO do Grupo City

Presença de Jerônimo Rodrigues e CEO do City dá sorte ao Bahia na Fonte Nova - Foto: Reprodução / X (Twitter)

Assim como havia prometido no início desta semana, durante o evento de lançamento do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) — torcedor do maior rival do Esquadrão, o Vitória — acompanhou o triunfo azul, vermelho e branco sobre o Internacional, direto da Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 22.

Veja:

O chefe do Poder Executivo assistiu ao jogo válido pela 14ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ao lado dos dirigentes tricolores Raul Aguirre, CEO da SAF, e Victor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais, além do CEO do Grupo City, Ferran Soriano — que também esteve presente no triunfo diante do Grêmio, no último domingo, 19.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A presença do governador do Estado da Bahia deu sorte ao Tricolor de Aço, em meio ao forte temporal que atingiu a capital baiana. O Esquadrão venceu o jogo por 1 a 0 e alcançou um feito histórico: com o triunfo, chegou à sua maior pontuação em um único turno na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos — 33 pontos conquistados no primeiro turno.

Além disso, com o resultado, o Bahia chegou aos 49 pontos e assumiu a 5ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, ficando apenas três pontos atrás do Mirassol, atual 4º colocado no G-4 do certame. Vale destacar, ainda, que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni se tornou o melhor mandante da competição após o triunfo.