HOME > ESPORTES
"GRATO POR TUDO"

Carinho pelo Bahia vai durar "por muito tempo", diz Ramos Mingo

Zagueiro foi eleito o melhor da partida pelo técnico Rogério Ceni

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

23/10/2025 - 7:11 h
Ramos Mingo em campo pelo Bahia
Ramos Mingo em campo pelo Bahia -

Um dos jogadores mais identificados com a torcida do Bahia, o zagueiro Ramos Mingo reafirmou seu carinho com a "nação tricolor" após o triunfo sobre o Internacional nesta quarta-feira, 22. A boa relação com os torcedores vai durar por "muito tempo" de acordo com o jogador.

"Eu sempre falei que sou grato ao torcedor por como eles me receberam quando eu cheguei, nos momentos adversos e nos bons momentos, como hoje. Sou grato à nação tricolor por todo o carinho e espero que dure por muito tempo", disse Mingo.

Destacado por Rogério Ceni como o melhor jogador da partida, Mingo atuou ao lado de Gabriel Xavier nesta quarta, mas também teve David Duarte como parceiro de zaga contra o Grêmio. Questionado sobre a diferença de companheiros, o atleta revelou indiferença e exaltou a qualidade dos jogadores da posição.

"Na verdade não faz diferença. Tem o Luiz Gustavo e Rezende que são muito bons jogadores e por isso também se nota a solidez defensiva dentro de casa. O sistema, padrão e atitude são as mesmas. Não tem diferença", completou.

"O Gabriel fez uma boa partida, para mim o Santi (Ramos Mingo) foi o grande jogador, principalmente no primeiro tempo foi o melhor do jogo. Claro que o Ademir faz a jogada do pênalti, o Willian faz o gol, mas, do mesmo jeito que eu elogiei o Nico (Acevedo) no jogo passado, o Santi fez uma partidaça, defendendo e construíndo", disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

