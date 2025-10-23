Bahia: Luciano Juba revela torcida por reservas durante ausência

Luciano Juba em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A lista de jogadores no departamento médico do Bahia segue reduzindo aos poucos e, nesta quarta-feira, 22, foi a vez de Erick e Luciano Juba retornarem aos gramados. Após o triunfo sobre o Inter, o lateral-esquerdo celebrou a volta e revelou sua torcida pelos companheiros que atuaram durante a sua ausência.

Em campo pela última vez na derrota sobre o Botafogo, no dia 1º de outubro, Juba foi substituído por Iago Borduchi, Zé Guilherme e Rezende na posição. As opções reforçam a importância do Tricolor "poder contar com alguém de fora na ausência de alguns jogadores".

"Fico feliz por estar retornando aos jogos. Passei alguns jogos fora, sempre vinha na torcida e apoiando meus companheiros do jeito que dava. Hoje poder voltar a ajudar a minha equipe dentro de campo é melhor ainda e, graças à Deus conseguimos o triunfo, que coroou ainda mais a minha volta", disse Juba.

"É muito importante para nós. Enquanto estava fora tinha o Iago (Borduchi), que estava jogando muito bem, tinha o Zé (Guilherme) também que vem trabalhando muito. São dois grandes jogadores e eles puderam fazer boas partidas e eu estava torcendo. Isso é bom para o professor poder contar com alguém de fora na ausência de alguns jogadores", completou.

As fortes chuvas em Salvador fizeram do triunfo sobre o Internacional um jogo atípico. Na zona mista da Arena Fonte Nova, Luciano Juba ressaltou as dificuldades de atuar com fortes ventos, especialmente no primeiro tempo, quando tinha que jogar contra ventania.

"A gente sabe que todo jogo vai ter isso, tem jogos que vai ter vento, outros não. Hoje teve bastante chuva, no primeiro tempo estávamos jogando contra o vento e tava muito difícil de fazer a nossa jogada de atacar às costas da linha deles, mas o campo também é muito bom. Drenagem muito boa do estádio. Mas independente de clima, o importante era vencer a gente conseguiu", concluiu.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão. A presença do lateral-esquerdo foi apontada como dúvida na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, que destacou a minutagem do jogador contra o Inter como 'acima do previsto'.