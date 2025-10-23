Menu
ESPORTES
UFMG: chances do Bahia na Libertadores 2026 disparam após triunfo

Após triunfo sobre o Internacional, a probabilidade de classificação direta à Liberta do Bahia disparou

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/10/2025 - 8:33 h
Após o triunfo sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 22, o Bahia pôs um pé — ou melhor, uma chuteira — na Copa Libertadores de 2026. Isso porque, com os três pontos conquistados, o Esquadrão alcançou 91,7% de probabilidade de classificação direta à “Glória Eterna”, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em duelo atrasado, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia superou o Internacional por 1 a 0 e chegou aos 49 pontos, assumindo a 5ª colocação do certame — apenas três pontos atrás do G-4, principal objetivo da equipe na competição, conforme revelou o técnico Rogério Ceni.

Com a pontuação alcançada, o Bahia registra um aproveitamento de 56,32% nas 29 rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro. Faltando nove jogos para o fim da competição, caso o Esquadrão mantenha esse desempenho, somaria mais 15 pontos na tabela de classificação.

Nesse cenário, o Tricolor de Aço terminaria o campeonato com 64 pontos, o que, de acordo com a UFMG, representa 99,988% de chance de classificação à próxima edição da Libertadores.

Além de praticamente garantir a vaga no torneio continental, o triunfo sobre o Internacional rendeu marcas expressivas ao time comandado por Rogério Ceni: o Bahia tornou-se o melhor mandante do Campeonato Brasileiro e atingiu a melhor pontuação de sua história em um único turno da Série A por pontos corridos.

O melhor primeiro turno do Bahia (na história)
Rogério Ceni - técnico do Bahia

