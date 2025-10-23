CONFRONTO DECISIVO
Bahia pega São Paulo em meio à pior fase do rival no Brasileirão
Bahia busca reação fora de casa contra o São Paulo, que vive pior fase desde 1936
Por Téo Mazzoni
O Bahia visita o São Paulo neste sábado, 25, no MorumBIS, em busca de manter fora de casa o mesmo padrão de desempenho apresentado nos jogos como mandante. De um lado, o Tricolor Baiano tenta se reinventar longe de Salvador; do outro, o Tricolor Paulista vive uma de suas piores sequências sem vitórias em toda a história.
Para o duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, o Bahia enfrenta um São Paulo em momento de verdadeira turbulência. O clube paulista acumula um jejum de três derrotas consecutivas — sua pior marca desde 1936. Além dos reveses seguidos, o "Soberano" também soma sete derrotas nos últimos oito jogos, atravessando a pior fase da chamada “era Crespo”.
Veja a sequência ruim do São Paulo:
- Mirassol 3 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R29)
- Grêmio 2 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R28)
- São Paulo 2 x 3 Palmeiras — Brasileirão 2025 (R27)
- Fortaleza 0 x 2 São Paulo — Brasileirão 2025 (R26)
- São Paulo 0 x 1 Ceará — Brasileirão 2025 (R25)
- São Paulo 0 x 1 LDU Quito — Libertadores 2025 (Quartas de final)
- Santos 1 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R24)
- LDU Quito 2 x 0 São Paulo — Libertadores 2025 (Quartas de final)
Outro dado que chama atenção na atual fase do São Paulo é o fato de que, pela sexta vez na história do clube, a equipe marcou gols em apenas duas das últimas oito partidas disputadas. As outras ocasiões em que o Tricolor Paulista apresentou desempenho semelhante ocorreram nos anos de 1936, 1986, 1990, 2013 e 2019.
Com o Bahia buscando quebrar o estigma de mau visitante e o São Paulo tentando reencontrar o caminho das vitórias, o confronto promete ser equilibrado. A partida será disputada neste sábado, 25, às 21h30, no MorumBIS, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 49 pontos, e mira o G-4 da competição, que tem o Mirassol como 4º colocado. Já o São Paulo aparece um pouco abaixo na tabela, na 9ª colocação, com 39 pontos.
