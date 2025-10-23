Menu
HOME > ESPORTES
CONFRONTO DECISIVO

Bahia pega São Paulo em meio à pior fase do rival no Brasileirão

Bahia busca reação fora de casa contra o São Paulo, que vive pior fase desde 1936

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/10/2025 - 17:00 h
Bahia pega São Paulo em meio à pior fase do rival no Brasileirão
Bahia pega São Paulo em meio à pior fase do rival no Brasileirão -

O Bahia visita o São Paulo neste sábado, 25, no MorumBIS, em busca de manter fora de casa o mesmo padrão de desempenho apresentado nos jogos como mandante. De um lado, o Tricolor Baiano tenta se reinventar longe de Salvador; do outro, o Tricolor Paulista vive uma de suas piores sequências sem vitórias em toda a história.

Para o duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, o Bahia enfrenta um São Paulo em momento de verdadeira turbulência. O clube paulista acumula um jejum de três derrotas consecutivas — sua pior marca desde 1936. Além dos reveses seguidos, o "Soberano" também soma sete derrotas nos últimos oito jogos, atravessando a pior fase da chamada “era Crespo”.

Veja a sequência ruim do São Paulo:

  • Mirassol 3 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R29)
  • Grêmio 2 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R28)
  • São Paulo 2 x 3 Palmeiras — Brasileirão 2025 (R27)
  • Fortaleza 0 x 2 São Paulo — Brasileirão 2025 (R26)
  • São Paulo 0 x 1 Ceará — Brasileirão 2025 (R25)
  • São Paulo 0 x 1 LDU Quito — Libertadores 2025 (Quartas de final)
  • Santos 1 x 0 São Paulo — Brasileirão 2025 (R24)
  • LDU Quito 2 x 0 São Paulo — Libertadores 2025 (Quartas de final)

Leia Também:

Bahia tem dúvida e liberação para usar atleta contra o São Paulo
São Paulo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e desfalques
Caso Kauê Furquim: Ex-Bahia e ídolo do Corinthians diz que joia é “fora de série"

Outro dado que chama atenção na atual fase do São Paulo é o fato de que, pela sexta vez na história do clube, a equipe marcou gols em apenas duas das últimas oito partidas disputadas. As outras ocasiões em que o Tricolor Paulista apresentou desempenho semelhante ocorreram nos anos de 1936, 1986, 1990, 2013 e 2019.

Com o Bahia buscando quebrar o estigma de mau visitante e o São Paulo tentando reencontrar o caminho das vitórias, o confronto promete ser equilibrado. A partida será disputada neste sábado, 25, às 21h30, no MorumBIS, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 49 pontos, e mira o G-4 da competição, que tem o Mirassol como 4º colocado. Já o São Paulo aparece um pouco abaixo na tabela, na 9ª colocação, com 39 pontos.

