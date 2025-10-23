Bahia tem dúvida e liberação para usar atleta contra o São Paulo

Bahia enfrenta dúvidas no elenco para duelo contra o São Paulo, mas teve liberação para Rodrigo Nestor jogar no MorumBIS - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Passada a euforia pelo triunfo sobre o Internacional, que garantiu ao Bahia não só a 5ª posição no Campeonato Brasileiro, mas também a marca de melhor mandante da competição e sua maior pontuação em um único turno da Série A por pontos corridos, o Esquadrão volta suas atenções para o duelo contra o São Paulo, neste sábado, 25, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo.

Para o confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni pode ter o desfalque do zagueiro titular David Duarte. O defensor sofreu um trauma na costela contra o Grêmio, no último domingo, 19, e foi vetado pelo Departamento Médico na partida diante do Internacional. Duarte é dúvida para enfrentar o São Paulo e provavelmente não estará à disposição a tempo do jogo.

Por outro lado, o Bahia poderá contar com a presença de Rodrigo Nestor. Mas, por que o meio-campista ficaria de fora se não está lesionado ou pendurado? Isso ocorre porque o atleta pertence ao São Paulo e, naturalmente, não poderia enfrentar a ex-equipe por questões contratuais.

Contudo, as diretorias de São Paulo e Bahia chegaram a um entendimento que permite que Nestor jogue. Isso se deve ao fato de o Bahia ter investido uma quantia significativa — cerca de 1,5 milhão de euros (equivalente a R$ 9,4 milhões na época) — para ter o atleta por empréstimo, além de arcar integralmente com seus salários. Assim, o São Paulo admitiu e concordou em liberá-lo para participar de qualquer jogo, travando a cláusula de impedimento.

Juba pode ficar fora?

Além de David Duarte — e dos desfalques já conhecidos: Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Erick Pulga — o Bahia pode não contar com Luciano Juba contra o São Paulo, conforme revelou o técnico Rogério Ceni durante coletiva após o triunfo sobre o Internacional.

O lateral-esquerdo retornou aos gramados justamente nesta quarta-feira, 22, contra o Colorado, já como titular. Juba saiu de campo aos 20 minutos do segundo tempo e, na coletiva, o comandante tricolor afirmou que o atleta “jogou um pouquinho mais do que era previsto”.