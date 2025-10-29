Mulher de PM morto em operação no Rio compartilha última mensagem: "Ora por mim"

Esposa de policial morto mostra mensagens - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa do policial militar que morreu durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), Herbert Carvalho de Fonseca, de 39 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, 29, as últimas mensagens trocadas com o marido.

Jessica Michele era esposa de Herbert, que morreu durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28. Além dele, o colega de tropa, Cleiton Serafim Gonçalves também foi baleado e não sobreviveu.

Mensagens por WhatsApp

Durante a troca de mensagens via WhatsApp, Jessica pergunta ao marido: “Você está bem? Deus está te cobrindo. Estou orando”. O policial ainda pediu para que a esposa seguisse em oração, e, logo em seguida, não respondeu mais.

As mensagens a seguir mostram o desespero em não receber novas notícias do marido.

“Te amo. Cuidado, pelo amor de Deus. Muitos baleados. Amor, me dá sinal de vida sempre que puder”, escreveu a mulher.

Na publicação ainda, ela mostra o print da conversa e questiona: “Você não falou mais. E agora, o que vou falar para Sofia (filha do casal)?”.

Em mais uma postagem, ela mostrou uma foto da família desabafando que o marido morreu no mês do aniversário da filha do casal. “Outubro, mês de aniversário da minha filha. E para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela”, escreveu.

Ela também relembrou a fala que o sargento, que tinha 17 anos de corporação, dizia quando perdia um colega de farda em serviço:

“Ele dizia que tinha uma senha em suas mãos, toda vez que perdia um colega. Que o dia que acontecesse com ele, iria fazendo o que mais amava. E a gente nunca acredita, esse dia chegou. Não consigo explicar essa dor”, lamentou.