POLÍCIA
Mulher de PM morto em operação no Rio compartilha última mensagem: "Ora por mim"
O policial militar do Bope, Herbert Carvalho, estava há 17 anos na corporação e morreu durante confronto com criminosos do Comando Vermelho (CV)
A esposa do policial militar que morreu durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), Herbert Carvalho de Fonseca, de 39 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, 29, as últimas mensagens trocadas com o marido.
Jessica Michele era esposa de Herbert, que morreu durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28. Além dele, o colega de tropa, Cleiton Serafim Gonçalves também foi baleado e não sobreviveu.
Mensagens por WhatsApp
Durante a troca de mensagens via WhatsApp, Jessica pergunta ao marido: “Você está bem? Deus está te cobrindo. Estou orando”. O policial ainda pediu para que a esposa seguisse em oração, e, logo em seguida, não respondeu mais.
As mensagens a seguir mostram o desespero em não receber novas notícias do marido.
“Te amo. Cuidado, pelo amor de Deus. Muitos baleados. Amor, me dá sinal de vida sempre que puder”, escreveu a mulher.
Na publicação ainda, ela mostra o print da conversa e questiona: “Você não falou mais. E agora, o que vou falar para Sofia (filha do casal)?”.
Em mais uma postagem, ela mostrou uma foto da família desabafando que o marido morreu no mês do aniversário da filha do casal. “Outubro, mês de aniversário da minha filha. E para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela”, escreveu.
Leia Também:
Ela também relembrou a fala que o sargento, que tinha 17 anos de corporação, dizia quando perdia um colega de farda em serviço:
“Ele dizia que tinha uma senha em suas mãos, toda vez que perdia um colega. Que o dia que acontecesse com ele, iria fazendo o que mais amava. E a gente nunca acredita, esse dia chegou. Não consigo explicar essa dor”, lamentou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes