Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher de PM morto em operação no Rio compartilha última mensagem: "Ora por mim"

O policial militar do Bope, Herbert Carvalho, estava há 17 anos na corporação e morreu durante confronto com criminosos do Comando Vermelho (CV)

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/10/2025 - 15:52 h
Esposa de policial morto mostra mensagens
Esposa de policial morto mostra mensagens -

A esposa do policial militar que morreu durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), Herbert Carvalho de Fonseca, de 39 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, 29, as últimas mensagens trocadas com o marido.

Jessica Michele era esposa de Herbert, que morreu durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28. Além dele, o colega de tropa, Cleiton Serafim Gonçalves também foi baleado e não sobreviveu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mensagens por WhatsApp

Durante a troca de mensagens via WhatsApp, Jessica pergunta ao marido: “Você está bem? Deus está te cobrindo. Estou orando”. O policial ainda pediu para que a esposa seguisse em oração, e, logo em seguida, não respondeu mais.

As mensagens a seguir mostram o desespero em não receber novas notícias do marido.

“Te amo. Cuidado, pelo amor de Deus. Muitos baleados. Amor, me dá sinal de vida sempre que puder”, escreveu a mulher.

Esposa de policial morto mostra mensagens
Esposa de policial morto mostra mensagens | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na publicação ainda, ela mostra o print da conversa e questiona: “Você não falou mais. E agora, o que vou falar para Sofia (filha do casal)?”.

Em mais uma postagem, ela mostrou uma foto da família desabafando que o marido morreu no mês do aniversário da filha do casal. “Outubro, mês de aniversário da minha filha. E para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela”, escreveu.

Leia Também:

Marcinho VP, líder do CV e pai de Oruam, se pronuncia após operação no Rio
Quase metade dos tiroteios no Rio ocorrem próximos a escolas
Japinha do CV troca tiros com a polícia e tem cabeça destruída
Saiba quem são os 16 baianos do CV presos em megaoperação no Rio

Ela também relembrou a fala que o sargento, que tinha 17 anos de corporação, dizia quando perdia um colega de farda em serviço:

“Ele dizia que tinha uma senha em suas mãos, toda vez que perdia um colega. Que o dia que acontecesse com ele, iria fazendo o que mais amava. E a gente nunca acredita, esse dia chegou. Não consigo explicar essa dor”, lamentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Veremlho megaoperação Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esposa de policial morto mostra mensagens
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Esposa de policial morto mostra mensagens
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Esposa de policial morto mostra mensagens
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

Esposa de policial morto mostra mensagens
Play

Após morte de criança, polícia ocupa a Capelinha de São Caetano

x