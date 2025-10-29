OPERAÇÃO NO RJ
Japinha do CV troca tiros com a polícia e tem cabeça destruída
Suspeita resistiu a abordagem policial e atirou contra os agentes
Por João Grassi
Conhecida pelos vulgos 'Penélope' e 'Japinha', uma mulher apontada como linha de frente da facção Comando Vermelho (CV) foi morta durante a megaoperação realizada na última terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. As informações são da coluna 'Na Mira', do Metrópoles.
De acordo com a reportagem, a Japinha do CV resistiu a abordagem policial e atirou contra os agentes. Com isso, acabou atingida por um tiro de fuzil que esfacelou sua cabeça. A suspeita usava roupa camuflada e colete tático preparado com espaços para carregadores de fuzil.
Penélope era apontada como uma figura de confiança dos líderes locais do tráfico e costumava atuar na proteção de rotas de fuga, além da defesa dos pontos estratégicos do comércio de entorpecentes.
O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade algumas horas depois da ação policial.
Leia Também:
Operação de grande porte
Penélope ou Japinha foi alvejada e morta durante a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, que culminou na morte de 64 pessoas, sendo quatro policiais, além de 81 suspeitos presos. Segundo o Palácio Guanabara, a ação contou 2,5 mil agentes das Polícias Civil e Militar, e também de unidades especiais.
O objetivo da operação era conter os avanços territoriais do Comando Vermelho e desarticular a base logística da organização criminosa. Parte dos bandidos ainda conseguiu escapar por rotas alternativas, como túneis e passagens camufladas que foram encontradas entre casas e muros para fuga coordenada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes