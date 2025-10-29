Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO NO RJ

Japinha do CV troca tiros com a polícia e tem cabeça destruída

Suspeita resistiu a abordagem policial e atirou contra os agentes

João Grassi

Por João Grassi

29/10/2025 - 14:23 h
Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro

Conhecida pelos vulgos 'Penélope' e 'Japinha', uma mulher apontada como linha de frente da facção Comando Vermelho (CV) foi morta durante a megaoperação realizada na última terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. As informações são da coluna 'Na Mira', do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, a Japinha do CV resistiu a abordagem policial e atirou contra os agentes. Com isso, acabou atingida por um tiro de fuzil que esfacelou sua cabeça. A suspeita usava roupa camuflada e colete tático preparado com espaços para carregadores de fuzil.

Penélope era apontada como uma figura de confiança dos líderes locais do tráfico e costumava atuar na proteção de rotas de fuga, além da defesa dos pontos estratégicos do comércio de entorpecentes.

O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade algumas horas depois da ação policial.

Leia Também:

Saiba quem são os 16 baianos do CV presos em megaoperação no Rio
Número de mortos em megaoperação no Rio ultrapassa 130, diz defensoria
Moradores deixam mais de 50 corpos em praça no Rio após operação

Operação de grande porte

Penélope ou Japinha foi alvejada e morta durante a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, que culminou na morte de 64 pessoas, sendo quatro policiais, além de 81 suspeitos presos. Segundo o Palácio Guanabara, a ação contou 2,5 mil agentes das Polícias Civil e Militar, e também de unidades especiais.

O objetivo da operação era conter os avanços territoriais do Comando Vermelho e desarticular a base logística da organização criminosa. Parte dos bandidos ainda conseguiu escapar por rotas alternativas, como túneis e passagens camufladas que foram encontradas entre casas e muros para fuga coordenada.

Tags:

Comando Vermelho Japinha do CV megaoperação Rio de Janeiro

Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
