Japinha do CV troca tiros com a polícia e tem cabeça destruída

Japinha do CV foi morta na operação desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Conhecida pelos vulgos 'Penélope' e 'Japinha', uma mulher apontada como linha de frente da facção Comando Vermelho (CV) foi morta durante a megaoperação realizada na última terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. As informações são da coluna 'Na Mira', do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, a Japinha do CV resistiu a abordagem policial e atirou contra os agentes. Com isso, acabou atingida por um tiro de fuzil que esfacelou sua cabeça. A suspeita usava roupa camuflada e colete tático preparado com espaços para carregadores de fuzil.

Penélope era apontada como uma figura de confiança dos líderes locais do tráfico e costumava atuar na proteção de rotas de fuga, além da defesa dos pontos estratégicos do comércio de entorpecentes.

O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade algumas horas depois da ação policial.

Operação de grande porte

Penélope ou Japinha foi alvejada e morta durante a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, que culminou na morte de 64 pessoas, sendo quatro policiais, além de 81 suspeitos presos. Segundo o Palácio Guanabara, a ação contou 2,5 mil agentes das Polícias Civil e Militar, e também de unidades especiais.

O objetivo da operação era conter os avanços territoriais do Comando Vermelho e desarticular a base logística da organização criminosa. Parte dos bandidos ainda conseguiu escapar por rotas alternativas, como túneis e passagens camufladas que foram encontradas entre casas e muros para fuga coordenada.