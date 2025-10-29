Japinha do CV tinha foto com roupa de guerra e fuzil antes de morrer

Traficante "Japinha do CV" tirou foto com roupa de guerra antes de ser morta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vestida com uma roupa de guerra, empunhando um fuzil e sem mostrar o rosto, esse foi o último registro da “Japinha do CV” em vida. Ela foi morta durante uma troca de tiros que aconteceu durante a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro.

“Penélope” ou “Japinha” como era conhecida a traficante, foi morta com um tiro na cabeça durante a megaoperação do Governo do Rio de Janeiro contra o CV nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira, 28.

Ela era considerada uma figura de confiança dos principais líderes locais do tráfico, ela recorrentemente postava fotos ostentando armas em suas redes sociais. Ela tinha a função de proteger rotas de fuga e defender pontos estratégicos de vendas de drogas.

Pedido dos familiares

Nesta quarta-feira, 29, familiares de Penélope se manifestaram por meio de suas redes sociais, pedindo que as imagens da mulher morta não fossem divulgadas, pois a exposição tem causado profundo sofrimento aos parentes.

Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de um intenso tiroteio. De acordo com relatos, Penélope havia resistido à abordagem e abriu fogo contra os policiais, que revidaram e a atingiram fatalmente na cabeça.

Operação letal

A morte da “Japinha do CV” aconteceu em uma das operações mais letais da história do Rio de Janeiro. De acordo com o Palácio Guanabara, a ação mobilizou 2,5 mil agentes de várias corporações, como:

Polícia Civil;

Polícia Militar;

unidades especiais.

O objetivo da operação era conter o avanço territorial do Comando Vermelho e desarticular sua base logística.

Número de mortos

Em coletiva, a cúpula da segurança do Rio de Janeiro atualizou o número de mortos em meio a operação, sendo 4 policiais e 117 suspeitos.