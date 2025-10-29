Senado já tem data para instalar CPI do Crime Organizado

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão. - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado será instalada na próxima terça-feira, 4. A data foi confirmada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), proponente da comissão.

Por meio de suas redes sociais, Alcolumbre lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, escreveu o presidente.

A decisão vem no encalço da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, que resultou na morte de mais de 130 pessoas.

Governador comemora

O governador Cláudio Castro (PL) defendeu a operação mais letal da história do estado. Durante coletiva nesta quarta-feira, 29, o gestor disse que a ação foi um sucesso e lamentou a morte dos quatro policiais. “Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos ontem.