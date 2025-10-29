Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Senado já tem data para instalar CPI do Crime Organizado

Anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil)

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/10/2025 - 17:19 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão. -

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado será instalada na próxima terça-feira, 4. A data foi confirmada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), proponente da comissão.

Leia Também:

Japinha do CV tinha foto com roupa de guerra e fuzil antes de morrer
Mulher de PM morto em operação no Rio compartilha última mensagem: "Ora por mim"
Marcinho VP, líder do CV e pai de Oruam, se pronuncia após operação no Rio

Por meio de suas redes sociais, Alcolumbre lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, escreveu o presidente.

A decisão vem no encalço da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28, que resultou na morte de mais de 130 pessoas.

Governador comemora

O governador Cláudio Castro (PL) defendeu a operação mais letal da história do estado. Durante coletiva nesta quarta-feira, 29, o gestor disse que a ação foi um sucesso e lamentou a morte dos quatro policiais. “Aquelas foram as verdadeiras quatro vítimas que tivemos ontem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cpi crime organizado segurança pública Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) conduz sessão.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x