Sobrinho de Bolsonaro é condenado por lesão corporal
Orestes Bolsonaro foi julgado por Tribunal de Júri
Por Cássio Moreira
O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Orestes Bolsonaro, foi condenado pelo Tribunal do Júri, nesta terça-feira, 11, pelo crime de lesão corporal. A vítima foi o atual companheiro da sua ex-esposa.
Orestes foi condenado a quatro meses de prisão em regime aberto. O empresário ainda escapou da acusação de tentativa de feminicídio contra a ex, relatada no mesmo episódio em que o homem foi vítima da agressão.
A sessão, que ouviu testemunhas e nomes envolvidos, terminou por volta das 20h. O placar final do julgamento foi quatro a três (pelo pedido do diretor).
O que aconteceu?
Orestes Bolsonaro invadiu a casa da ex-companheira, em outubro de 2020, portando um pedaço de madeira. A 'ferramenta' foi usada por ele para agredir a mulher e o namorado dela.
A ex-esposa, que alegou que o empresário não aceitava o fim do casamento de 17 anos, conseguiu fugir com o filho pequeno para pedir ajuda. Ainda de acordo com a denúncia, Orestes portava uma arma de fogo.
