POLÍTICA
POLÍTICA

Sobrinho de Bolsonaro é condenado por lesão corporal

Orestes Bolsonaro foi julgado por Tribunal de Júri

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/11/2025 - 14:54 h | Atualizada em 12/11/2025 - 15:08
Orestes Bolsonaro foi condenado por agredir atual companheiro da ex
O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Orestes Bolsonaro, foi condenado pelo Tribunal do Júri, nesta terça-feira, 11, pelo crime de lesão corporal. A vítima foi o atual companheiro da sua ex-esposa.

Orestes foi condenado a quatro meses de prisão em regime aberto. O empresário ainda escapou da acusação de tentativa de feminicídio contra a ex, relatada no mesmo episódio em que o homem foi vítima da agressão.

A sessão, que ouviu testemunhas e nomes envolvidos, terminou por volta das 20h. O placar final do julgamento foi quatro a três (pelo pedido do diretor).

O que aconteceu?

Orestes Bolsonaro invadiu a casa da ex-companheira, em outubro de 2020, portando um pedaço de madeira. A 'ferramenta' foi usada por ele para agredir a mulher e o namorado dela.

A ex-esposa, que alegou que o empresário não aceitava o fim do casamento de 17 anos, conseguiu fugir com o filho pequeno para pedir ajuda. Ainda de acordo com a denúncia, Orestes portava uma arma de fogo.

Tags:

Bolsonaro família feminicídio

x