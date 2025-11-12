Bolsonaro preso? Damares pede visita a 'Papudinha'

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu autorização ao governo do Distrito Federal para visitar as unidades penais do Complexo da Papuda, em Brasília. O objetivo, segundo ela, é verificar as condições do local que pode receber o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele passe a cumprir pena em regime fechado.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por crimes como tentativa de golpe de Estado. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os recursos apresentados pela defesa do ex-chefe do Executivo.

Pedido encaminhado à Seape e análise do STF

O pedido de Damares foi enviado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do DF. Em nota, o órgão informou que encaminhou a solicitação à análise do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena em regime aberto, em sua residência em Brasília. No entanto, cresce a expectativa de que o STF determine o início do cumprimento em regime fechado.

Pavilhão e “Papudinha” são opções para abrigar o ex-presidente

De acordo com informações do Correio Braziliense, duas unidades estão sendo consideradas para a execução da pena: a PDF1 e o 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), conhecido como “Papudinha”.

A segunda opção é considerada mais provável, já que abriga autoridades e militares e funciona como unidade de segurança do complexo penitenciário.