Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro preso? Damares pede visita a 'Papudinha'

Senadora acionou o governo do DF para inspecionar local que pode abrigar o ex-presidente, condenado a 27 anos pelo STF

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/11/2025 - 12:07 h
Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) -

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) pediu autorização ao governo do Distrito Federal para visitar as unidades penais do Complexo da Papuda, em Brasília. O objetivo, segundo ela, é verificar as condições do local que pode receber o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele passe a cumprir pena em regime fechado.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão por crimes como tentativa de golpe de Estado. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os recursos apresentados pela defesa do ex-chefe do Executivo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pedido encaminhado à Seape e análise do STF

O pedido de Damares foi enviado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do DF. Em nota, o órgão informou que encaminhou a solicitação à análise do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena em regime aberto, em sua residência em Brasília. No entanto, cresce a expectativa de que o STF determine o início do cumprimento em regime fechado.

Leia Também:

Regime fechado “rápido” para Bolsonaro é esperado por aliados
Moraes já definiu onde Bolsonaro cumprirá pena, dizem aliados
Cem dias em casa: Bolsonaro cumpre prisão domiciliar sob ordens do STF

Pavilhão e “Papudinha” são opções para abrigar o ex-presidente

De acordo com informações do Correio Braziliense, duas unidades estão sendo consideradas para a execução da pena: a PDF1 e o 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), conhecido como “Papudinha”.

A segunda opção é considerada mais provável, já que abriga autoridades e militares e funciona como unidade de segurança do complexo penitenciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Damares Alves Jair Bolsonaro Papuda STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x