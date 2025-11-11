Menu
POLÍTICA

Regime fechado “rápido” para Bolsonaro é esperado por aliados

Ex-presidente pode iniciar cumprimento de pena em cela especial, com estadia curta prevista pelos aliados

Por Redação

11/11/2025 - 15:01 h
Comparação foi feita com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, cuja prisão foi decretada pelo STF em 24 de abril deste ano.

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) já consideram praticamente certo que o ex-presidente terá de começar a cumprir pena em regime fechado, embora acreditem que sua permanência na prisão será breve.

A comparação foi feita com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, cuja prisão foi decretada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 24 de abril deste ano.

Na ocasião, Collor começou a cumprir pena em cela individual na ala especial do Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió (AL), no dia seguinte à prisão. Uma semana depois, em 1º de maio, passou para o regime domiciliar.

A defesa solicitou a prisão domiciliar por questões de saúde, argumentando que, aos 76 anos, Collor apresenta comorbidades graves, como doença de Parkinson, apneia do sono severa e transtorno afetivo bipolar.

Preso em regime domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente completa, nesta terça, 100 dias sob a medida. Além de permanecer em casa, ele também cumpre outras restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O processo relacionado à trama golpista, que resultou em uma condenação superior a 27 anos de prisão, ainda precisa ter o chamado "trânsito em julgado", quando todos os recursos possíveis da defesa forem concluídos.

