Ex-presidente Fernando Collor é preso nesta sexta-feira

Ex-presidente Fernando Collor - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi preso na madrugada desta sexta-feira, 25, em Maceió-AL. A informação foi confirmada pela defesa de Collor à CNN.

Conforme detalhou a defesa, Collor foi preso às 4 horas da manhã quando estava a caminho de Brasília em cumprimento espontâneo da decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O ex-presidente foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana, onde encontra-se custodiado.

Leia a íntegra da nota da defesa de Collor

“A defesa da ex-presidente da República Fernando Collor de Mello confirma sua prisão hoje, 25 de abril, em Maceió, às 4 horas da manhã, quando estava se deslocando para Brasília para cumprimento espontâneo da decisão do Ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. São estas as informações que temos até o momento”.

Collor de Mello, 75, é o segundo presidente da República detido após condenação na esfera penal. O atual presidente, Lula (PT), foi o primeiro, depois de ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, em 2018.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) também foi preso, mas de forma preventiva, em duas ocasiões em 2019, por um total de dez dias. À época, ele também foi alvo de um desdobramento da Operação Lava Jato. No entanto, conseguiu um habeas corpus e não chegou a ser sentenciado nos processos.