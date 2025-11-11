Motta se reúne com Lewandowski após reviravolta em PL Antifacção

Hugo Motta e Ricardo Lewandowski - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), iniciou, na tarde desta terça-feira, 11, uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A pauta do encontro é o Projeto de Lei Antifacção, proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE em contato com interlocutores. Segundo as primeiras informações, a expectativa do presidente da Casa, Hugo Motta, era votar o texto ainda nesta terça, 11, o que teria contrariado integrantes do governo, insatisfeitos com as mudanças feitas por Guilherme Derrite (PP-SP), relator na Câmara.

O encontro, ainda de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, conta apenas com as presenças de Motta e do ministro Lewandowski.

Alteração gera polêmica

O relator do texto, Guilherme Derrite, modificou trechos do projeto, o que teria gerado insatisfação do Planalto. Uma das alterações tem ligação com a delimitação das ações e competências da Polícia Federal.

Em nota, a Polícia Federal repudiou as mudanças inseridas no texto original da proposta, que deve ser votada apenas na quarta-feira, 12.