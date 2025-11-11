Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Motta se reúne com Lewandowski após reviravolta em PL Antifacção

Projeto vira centro de novo impasse entre governo e Congresso

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/11/2025 - 14:28 h
Hugo Motta e Ricardo Lewandowski
Hugo Motta e Ricardo Lewandowski -

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), iniciou, na tarde desta terça-feira, 11, uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A pauta do encontro é o Projeto de Lei Antifacção, proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE em contato com interlocutores. Segundo as primeiras informações, a expectativa do presidente da Casa, Hugo Motta, era votar o texto ainda nesta terça, 11, o que teria contrariado integrantes do governo, insatisfeitos com as mudanças feitas por Guilherme Derrite (PP-SP), relator na Câmara.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PF pode ter atuação limitada em projeto de lei antifacção
Minha Casa, Minha Vida: Governo decide aumentar valor de imóveis
Gonet pede condenação de kids pretos por “disposição homicida” contra Lula

O encontro, ainda de acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, conta apenas com as presenças de Motta e do ministro Lewandowski.

Alteração gera polêmica

O relator do texto, Guilherme Derrite, modificou trechos do projeto, o que teria gerado insatisfação do Planalto. Uma das alterações tem ligação com a delimitação das ações e competências da Polícia Federal.

Em nota, a Polícia Federal repudiou as mudanças inseridas no texto original da proposta, que deve ser votada apenas na quarta-feira, 12.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados hugo motta lewandowski Lula ministro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hugo Motta e Ricardo Lewandowski
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Hugo Motta e Ricardo Lewandowski
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Hugo Motta e Ricardo Lewandowski
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Hugo Motta e Ricardo Lewandowski
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x