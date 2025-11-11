Menu
HOME > POLÍTICA
PLANO GOLPISTA

Gonet pede condenação de kids pretos por “disposição homicida” contra Lula

Militares estão sendo julgados no STF por tentativa de golpe de Estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

11/11/2025 - 13:08 h
Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet
Procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet -

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, pediu a condenação dos dez réus do Núcleo 3, parte das forças especiais do Exército, que ficaram conhecidos comokids pretos, durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 11.

Durante a sustentação oral, o PGR afirmou que os militares possuíam "uma disposição homicida e brutal" devido ao plano de assassinar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

“As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada”, disse Gonet.

Leia Também:

Lula assina recondução de Paulo Gonet para chefiar a PGR
Gonet defende acolhimento integral de denúncia contra Núcleo 2
Cidadãos Baianos: Dias Toffoli e Paulo Gonet são homenageados pela Alba
Gonet demite funcionário que disseminou teses golpistas no WhatsApp

Além disso, Gonet disse que o plano golpista colocou as "autoridades públicas na mira de medidas letais".

"Integrantes deste núcleo pressionaram agressivamente o Alto Comando do Exército a ultimar o golpe de Estado. Puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos", disse o procurador-geral.

No relatório, Gonet poupou apenas um dos réus: Ronald Ferreira de Araújo. Para o PGR, não há provas de que o militar acompanhou a trama dos outros acusados, muito menos de que participou de quaisquer ações violentas.

Os réus respondem pelos seguintes casos:

  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • tentativa de golpe de Estado;
  • participação em organização criminosa armada;
  • dano qualificado;
  • deterioração de patrimônio tombado.

Gonet afirmou que os kids pretos atuarem em duas frentes:

  • articulação para pressionar os comandantes das Forças a aderir ao golpe;
  • planejamento de ações violentas contra autoridades das instituições democráticas.

Confira a lista dos réus

  • Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército)
  • Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva)
  • Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército)
  • Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército)
  • Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército)
  • Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército)
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército)
  • Ronald Ferreira de Araújo Jr. (tenente-coronel do Exército)
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército)
  • Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal)

Passo a passo do julgamento

Assim como aconteceu com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os seus aliados em setembro, o julgamento dos kids pretos seguirá os seguintes passos:

  • Sessão inicia com a leitura do relatório produzido por Moraes;
  • Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, fará sua manifestação;
  • A defesa de cada réu terá até uma hora para apresentar seus argumentos.
  • Por fim, será apresentado os votos dos demais ministros que fazem parte do colegiado.

A decisão pela absolvição ou pela condenação é tomada por maioria de votos, isto é, três dos quatro magistrados membros da Primeira Turma.

