Gonet pede condenação de kids pretos por “disposição homicida” contra Lula
Militares estão sendo julgados no STF por tentativa de golpe de Estado
Por Gabriela Araújo
O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, pediu a condenação dos dez réus do Núcleo 3, parte das forças especiais do Exército, que ficaram conhecidos comokids pretos, durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 11.
Durante a sustentação oral, o PGR afirmou que os militares possuíam "uma disposição homicida e brutal" devido ao plano de assassinar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.
“As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada”, disse Gonet.
Além disso, Gonet disse que o plano golpista colocou as "autoridades públicas na mira de medidas letais".
"Integrantes deste núcleo pressionaram agressivamente o Alto Comando do Exército a ultimar o golpe de Estado. Puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos", disse o procurador-geral.
No relatório, Gonet poupou apenas um dos réus: Ronald Ferreira de Araújo. Para o PGR, não há provas de que o militar acompanhou a trama dos outros acusados, muito menos de que participou de quaisquer ações violentas.
Os réus respondem pelos seguintes casos:
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- tentativa de golpe de Estado;
- participação em organização criminosa armada;
- dano qualificado;
- deterioração de patrimônio tombado.
Gonet afirmou que os kids pretos atuarem em duas frentes:
- articulação para pressionar os comandantes das Forças a aderir ao golpe;
- planejamento de ações violentas contra autoridades das instituições democráticas.
Confira a lista dos réus
- Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército)
- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva)
- Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército)
- Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército)
- Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército)
- Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército)
- Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército)
- Ronald Ferreira de Araújo Jr. (tenente-coronel do Exército)
- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército)
- Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal)
Passo a passo do julgamento
Assim como aconteceu com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os seus aliados em setembro, o julgamento dos kids pretos seguirá os seguintes passos:
- Sessão inicia com a leitura do relatório produzido por Moraes;
- Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, fará sua manifestação;
- A defesa de cada réu terá até uma hora para apresentar seus argumentos.
- Por fim, será apresentado os votos dos demais ministros que fazem parte do colegiado.
A decisão pela absolvição ou pela condenação é tomada por maioria de votos, isto é, três dos quatro magistrados membros da Primeira Turma.
