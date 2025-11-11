PF pode ter atuação limitada em projeto de lei antifacção

Polícia Federal considera que, se o projeto for aprovado como está, sua autonomia continuará sendo reduzida - Foto: PF / Divulgação

A atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado pode passar a ser limitada. O relator do projeto de lei Antifacção na Câmara dos Deputados, Guilherme Derrite (PP-SP), propôs incluir no texto um mecanismo que restringe parte das atribuições da corporação.

A nova versão do texto, apresentada nesta segunda-feira, 10, suavizou o trecho original. Mesmo assim, a PF considera que, se o projeto for aprovado como está, sua autonomia continuará sendo reduzida.

A lei antifacção é a principal iniciativa do governo para combater o crime organizado. A proposta foi formulada a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aperfeiçoada pelo ministro Ricardo Lewandowski e enviada ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O andamento do projeto foi acelerado após a megaoperação contra membros da facção Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro, que deixou 121 mortos.

Saiba como é a atuação da PF e o que deve mudar

O que está dentro das atribuições da PF?

Atualmente, a Polícia Federal pode investigar crimes que tenham impacto em mais de um estado ou que envolvam outros países, quando for necessária uma ação coordenada.

É importante ressaltar que isso não retira das polícias estaduais, Militar e Civil, nem de outros órgãos de segurança a responsabilidade de conduzir suas próprias investigações, como previsto na Constituição.

Casos em que a PF deve atuar:

apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de autarquias ou de empresas públicas;

investigar crimes cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme;

prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho;

exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

acompanhar e instaurar inquéritos relacionados com direitos humanos e conflitos agrários ou fundiários e aqueles deles decorrentes, quando se tratar de crime de competência federal, além de prevenir e reprimir esses crimes; e

exercer as atividades de segurança do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e de seus familiares, quando demandada.

O que pode mudar?

Na primeira versão, publicada na última semana, Derrite estabelecia que seria uma responsabilidade das polícias civis estaduais investigar organizações criminosas envolvidas nos atos definidos como terroristas.

A PF atuaria apenas quando:

houvesse repercussão interestadual ou transnacional;

houvesse risco à segurança nacional ou à ordem pública internacional;

o Ministério da Justiça determinasse atuação conjunta mediante provocação do governador.

Assim, a PF teria de ser demandada pelos estados para investigar facções em seus territórios.

Já na nova versão protocolada na noite desta segunda, 10, Derrite Derrite suavizou o trecho e passou a permitir que a Polícia Federal atue por iniciativa própria, desde que os fatos investigados se enquadrem em sua competência constitucional ou legal.

O parlamentar também continua mantendo a competência das polícias civis para investigar os atos, com controle externo dos ministérios públicos estaduais, mas permite a participação da PF por iniciativa própria, sem provocação do governador.

Conforme a proposta, a PF poderia atuar de duas formas:

Se ela for demandada pela autoridade policial estadual ou do Ministério Público estadual ou

por iniciativa própria, desde que comunique as autoridades estaduais competentes.

Em outras palavras, mesmo podendo agir por conta própria, a Polícia Federal precisaria comunicar o estado onde a investigação será realizada, o que, segundo interlocutores do governo, poderia aumentar o risco de vazamento de informações.

O texto ressalta que a atuação da Polícia Federal não transfere automaticamente a competência dos processos para a Justiça Federal.

A PF ainda poderá participar das investigações em “caráter integrativo com a polícia estadual respectiva, sempre que algum dos fatos investigados envolver matérias de sua competência constitucional ou legal”.

O que diz a PF?

Integrantes do governo e a própria Polícia Federal criticaram a proposta, apontando que ela seria inconstitucional ao limitar a atuação da corporação, que hoje pode investigar crimes interestaduais sem solicitação dos governadores.

Na noite desta segunda, o relator Derrite conversou por telefone com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Mesmo a nova versão do texto recebeu críticas. Em nota divulgada após o telefonema, Rodrigues afirmou que "não há e não haverá acordo que implique em supressão das atribuições e autonomia da Polícia Federal" e ressaltou: "Encaramos com preocupação qualquer manobra para modificar o papel da instituição no combate ao crime organizado".

Votação na Câmara

Apesar de ainda não haver acordo entre governo e oposição, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia previsto a votação do PL Antifacção para esta terça, 11.

No entanto, o projeto foi adiado após o governo manifestar insatisfação com alterações feitas pelo relator, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). As principais divergências envolvem a definição das competências da Polícia Federal e o enquadramento de determinadas condutas como terrorismo. A expectativa é que a votação ocorra nesta quarta, 12.