Chefe da Defesa Civil revela porquê deixou governo Jerônimo Rodrigues

Heber Santana deixou governo estadual para se dedicar a projetos pessoais e profissionais - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Um dos nomes que foi exonerado do cargo de Superintendente da Defesa Civil (Sudec) do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Heber Santana, relevou os motivos pelos quais deixou a gestão, em declaração ao Portal A Tarde, nesta terça-feira, 11.

Ele foi anunciado no cargo em janeiro de 2023, após Jerônimo tomar posse como titular do Palácio de Ondina. Em 2024, se licenciou para ser um dos coordenadores da campanha de Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador — o emedebista acabou na terceira colocação — e retornou a Sudec após o fim do pleito.

Projetos

Agora, a decisão de deixar o governo, segundo Heber, foi para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. Um deles, na política, é a possibilidade de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2026. "Ainda estou avaliando", disse ele ao Portal A Tarde.

Por duas vezes, ele tentou uma vaga na Câmara Federal — ambas pelo PSC (atual Podemos). Em 2018, mesmo tendo recebido 52.583 votos não conseguiu uma vaga em Brasília. Quatro anos depois, o desempenho foi pior, quando obteve 44.623 votos.

Mudança

Na sequência, em um movimento que surpreendeu a política baiana, ele anunciou que iria apoiar a candidatura de Jerônimo Rodrigues, que estava em disputa pelo governo da Bahia, em 2º turno, contra ACM Neto (União) — ele era um dos principais nomes da base netista, até então.

Atualmente, Heber Santana é o presidente do Podemos no estado.