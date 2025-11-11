POLÍTICA
Chefe da Defesa Civil revela porquê deixou governo Jerônimo Rodrigues
Heber Santana foi exonerado do cargo de Superintendente da Sudec desde o dia 1º deste mês
Por Yuri Abreu
Um dos nomes que foi exonerado do cargo de Superintendente da Defesa Civil (Sudec) do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Heber Santana, relevou os motivos pelos quais deixou a gestão, em declaração ao Portal A Tarde, nesta terça-feira, 11.
Ele foi anunciado no cargo em janeiro de 2023, após Jerônimo tomar posse como titular do Palácio de Ondina. Em 2024, se licenciou para ser um dos coordenadores da campanha de Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador — o emedebista acabou na terceira colocação — e retornou a Sudec após o fim do pleito.
Projetos
Agora, a decisão de deixar o governo, segundo Heber, foi para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. Um deles, na política, é a possibilidade de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2026. "Ainda estou avaliando", disse ele ao Portal A Tarde.
Por duas vezes, ele tentou uma vaga na Câmara Federal — ambas pelo PSC (atual Podemos). Em 2018, mesmo tendo recebido 52.583 votos não conseguiu uma vaga em Brasília. Quatro anos depois, o desempenho foi pior, quando obteve 44.623 votos.
Leia Também:
Mudança
Na sequência, em um movimento que surpreendeu a política baiana, ele anunciou que iria apoiar a candidatura de Jerônimo Rodrigues, que estava em disputa pelo governo da Bahia, em 2º turno, contra ACM Neto (União) — ele era um dos principais nomes da base netista, até então.
Atualmente, Heber Santana é o presidente do Podemos no estado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes